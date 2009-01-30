Триатлон в нагрузку



7 марта на внеочередной отчетно-выборной конференции председателем Федерации триатлона Узбекистана избран младший зять президента страны, первый заместитель Службы безопасности главы государства Отабек Умаров. Об избрании



Триатлон – олимпийский вид спорта, включающий в себя плавание, велогонку и бег. Об избрании сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.