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Сельская жизнь

4 – 9 марта 2019 года

Все ведущие газеты Узбекистана 6 марта опубликовали информацию УзА «Рассмотрены вопросы по обеспечению устойчивого развития угольной отрасли». В ней рассказывается о том, что президент 5 марта провел совещание по вопросам развития угольной промышленности.

В республиканских печатных изданиях 8 марта опубликовано сообщение УзА «Президент Республики Узбекистан принял министра экономического развития Российской Федерации». В этот же день газеты на первых страницах поместили «Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню». Также опубликованы указ «О награждении в связи с Международным женским днем – 8 марта» и постановление «О награждении государственной премией имени Зульфии». Наряду с этими документами вниманию читателей представлены указ «О систематизации мер по улучшению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах» и постановление «О мерах по кардинальному совершенствованию системы грузовых и пассажирских перевозок».

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» на минувшей неделе опубликовали законы «О ратификации Конвенции Международной организации труда № 144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм (Женева, 21 июня 1976 года)», «О ратификации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества Независимых Государств (Минск, 26 мая 1995 года)», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации об использовании воздушного пространства», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с усилением мер ответственности за нарушение земельного законодательства» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с демократизацией порядка формирования правительства и усилением его ответственности».

В печатных СМИ 6 марта опубликовано сообщение «Депутаты обсудили законопроекты об атомной энергии и обеспечении экологической стабильности». В нем говорится, что 5 марта состоялось очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса. Рассмотрен ряд законопроектов, направленных на правовое обеспечение реформ, осуществляемых в нашей стране в сфере охраны окружающей среды, сохранения экологической стабильности. В частности, депутаты приняли в первом чтении проект закона «Об использовании атомной энергии в мирных целях».

Республиканские газеты 7 марта распространили сообщение УзА «Узбекистан – Россия: сотрудничество в сфере здравоохранения развивается». В нем говорится о пребывании в стране делегации Министерства здравоохранения России во главе с министром Вероникой Скворцовой.

Ряд изданий перепечатали сообщение пресс-службы Минобороны о том, что командующий Центральным военным округом РФ прибыл в Узбекистан. «Первый заместитель министра обороны Узбекистана – начальник Генерального штаба ВС, генерал-майор Павел Эргашев провел переговоры с командующим войсками Центрального военного округа России Александром Лапиным», - сообщают СМИ.

Газета «Правда Востока» 6 марта подняла проблему жесткого обращения с животными. В статье «Собачьи бои: нужно бороться с варварским развлечением» рассказывается о том, что благодаря сообщениям в соцсетях, сотрудникам милиции и Нацгвардии удалось пресечь проведение собачьих боев в Сергелийском районе. «Общеизвестно, что собака - друг человека. Однако некоторые люди считают четвероногих еще и инструментом для наживы. И речь здесь не о разведении братьев наших меньших с целью продажи, а о боях с их участием. На первый взгляд кажется, что это жестокое действо - вчерашний день. Но и сегодня, увы,  оно находит своего зрителя», - рассуждает автор.

Газеты наряду с материалами, посвященными Международному женскому дню, поднимают различные проблемы.

Так, газета XXI Asr 7 марта опубликовала критическую статью под заголовком «Диплом есть, рабочее место, только…». В материале приводится такой факт: два педагога, закончившие в Кыргызстане вуз по специальности «физическое воспитание и спорт» сдали документы в центр тестирования для нострификации, дающей право работать в Узбекистане. Любопытно, что имея абсолютно идентичные документы, один получил положительный ответ, а второй – отрицательный. Редакция обратилась за разъяснениями в Минвуз и центр тестирования. Далее рассказывается о школе в одном из районов Джизакской области, где не хватает учителей. При этом кадры есть, но они не могут легализовать свои документы. Кроме этой проблемы, журналист рассказывает о состоянии сельской школы, которую ему довелось посетить. «В школе холодно, дети учатся в верхней одежде, столов, стульев, досок не хватает», - пишет автор.

Газета «Кишлок хаёти» 5 марта опубликовала материал под заголовком «Станет ли известным Шангин?». Речь об одном из сел Гурленского района. «Дороги здесь ужасные, местный детский сад отремонтировали только для вида, старая школа толком не отапливается, страдают от холода все население.  Людям на зиму выделили по 500 кг угля крайне низкого качества. В селе негде работать, поэтому большинство сидит без работы или уезжает на заработки за рубеж», - пишет автор.
 
Еженедельное издание «Жамият» продолжает тему в заметке «Село, оставшееся без внимания». В этом материале речь идет о другом отдаленном селе в Хорезмской области. И здесь, по мнению журналистов, нет нормальных дорог, стабильного электро- и газоснабжения, плохо с поливной водой, а питьевой нет вообще. В селе нет предприятий, поэтому людям негде работать.

Другой еженедельник «Оила давраисда» в материале «Замучены в поисках исцеления» рассказал о том, какие мытарства приходится испытывать жителям различных регионов страны, прибывающим с надеждой на исцеление в медицинские учреждения Ташкента.

Газета «Миллий тикланиш» 6 марта под рубрикой «Горькая правда» опубликовала материал под заголовком «Памятник истории, который превратили в склад». Автор рассказывает о плачевном состоянии здания мечети 19 века в Маргилане. «Здание с росписями на фасаде и резными колоннами служит… складом и разрушается на глазах», - пишет с сожалением автор.

Газета «Инсон ва конун» опубликовала небольшой материал  под заголовком «Зарплату выдали … через год». Автор пишет о том, что 9 работников районной дорожно-строительной организации в Ферганской области почти год работали без заработной платы. После жалобы в органы юстиции, руководство предприятия изыскало возможности оплатить людям положенные деньги. Как пишет газета, «забыли выдать заработную плату и работникам Кокандского хлопкоочистительного завода. И опять проблему пришлось решать с привлечением органов юстиции.

Сельская жизнь


Соб. инф.



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Просмотров: 904     10 марта 2019


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