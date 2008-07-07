С предстоящего учебного года университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана намерен готовить военных журналистов. Об этом заявил ректор вуза Шерзод Кудратходжаев в день подписания меморандума о сотрудничестве между вверенным ему высшим учебным заведением и Министерством обороны страны. По мнению ректора, нововведение «позволит отображать военную тематику в СМИ на более качественном уровне».

А если серьезно, то не совсем понятно, кто будет преподавать будущим военкорам профильные дисциплины. Министерство обороны укомплектовано милиционерами, творческий коллектив газеты Туркестанского военного округа «Фрунзевец» давно покинул территорию Узбекистана. Не разумнее ли на базе ведущего военного училища создать факультет подготовки армейских специалистов по связям с общественностью?..









Получить профессию военного журналиста смогут, как юноши, так и девушки. И те, и другие, кроме вступительных экзаменов по общеобразовательным дисциплинам, должны будут сдать нормативы по физической подготовке, а по достижении призывного возраста - пройти курс молодого бойца. Казарменного положения для студентов, решивших стать военными журналистами, не предусмотрено.Предположительно, в ходе учебного процесса молодых людей научат ходить строевым шагом и визуально различать воинские звания, принятые в армии Узбекистана и армиях государств вероятного противника. Ближе к завершению обучения они смогут на ощупь отличить автомат Калашникова от пистолета Макарова, а к последнему курсу выучат наизусть воинские уставы и песню наших великих предков «Если завтра война».