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Хорошо, где нас нет

По версии международной консалтинговой компании Mercer, Ташкент занял 203 место в рейтинге городов, наиболее комфортных для жизни. Если сказать, что всего в перечне Mercer 231 город мира, станет понятно наше место под солнцем.

Самым комфортной для жизни десятый год подряд признана Вена. Следом идут Цюрих, Ванкувер и Мюнхен. В десятке лучших городов - Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.

Из городов Центральной Азии лучший результат у Алматы – 177 место в рейтинге. В Бишкеке, Ашхабаде и Душанбе хуже, чем в Ташкенте, но это слабое утешение.

Хорошо, где нас нет


Соб. инф.



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Просмотров: 922     14 марта 2019


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