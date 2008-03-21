Хорошо, где нас нет

По версии международной консалтинговой компании Mercer, Ташкент занял 203 место в рейтинге городов, наиболее комфортных для жизни. Если сказать, что всего в перечне Mercer 231 город мира, станет понятно наше место под солнцем.

Из городов Центральной Азии лучший результат у Алматы – 177 место в рейтинге. В Бишкеке, Ашхабаде и Душанбе хуже, чем в Ташкенте, но это слабое утешение.









Самым комфортной для жизни десятый год подряд признана Вена. Следом идут Цюрих, Ванкувер и Мюнхен. В десятке лучших городов - Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.