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Прощай, имущество

Все больше чиновников прицеливается и на и так слабо защищенную частную собственность. Недавно я писал о внесудебной национализации и конфискации земельных участков в проекте закона о приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения, теперь подошла очередь налоговиков. 4 марта 2019 года на сайте Министерства юстиции размещен проект изменений в Налоговый кодекс Узбекистана. А именно - предложено добавить в кодекс статью 65-1 «Обращение взыскания на имущество налогоплательщика на основании решения государственной налоговой службы». Для вынесения такого решения достаточно будет только признания налоговой задолженности и предупреждения налогоплательщика об обращении взыскания налоговой задолженности на имущество.

Зачем нужен суд с его принципами законности, справедливости, независимости, открытости, состязательности, обеспечения права на защиту и получение квалифицированной юридической помощи? Зачем все эти процедуры, предусмотренные Экономическим процессуальным кодексом? Все можно сделать в тиши кабинета, одним росчерком пера, а еще лучше - с помощью электронного документооборота, чтобы не видеть этого злосчастного или несчастного налогоплательщика.

Этим же проектом предполагается исключить из Экономического процессуального кодекса Республики Узбекистан пункт 1 статьи 135, в которой и было прописано рассмотрение судом исковых заявлений о взыскании налоговой задолженности.  В проекте также предусмотрено, что после вступления в законную силу решения налоговиков (на это отводится 10-ти дней) оно в течении 3-х дней передается бюро принудительного исполнения при прокуратуре. И тогда – прощай, имущество! Можно не сомневаться, что под взыскание подпадет наиболее видимое и ликвидное имущество налогоплательщиков: дом, квартира, автотранспорт, а в сельской местности - еще и скот.

Тенденция подменить судебную власть исполнительной очень опасна, она приведет к многочисленным нарушениям прав человека. Мы хорошо знаем уровень работников налоговых служб, их моральные и профессиональные качества. Автор этих строк сам видел, как налоговики присваивали уплаченные налоги (они не попадали в банки) и производили начисления налогов вопреки правилам арифметики. На фоне разговоров о развитии бизнеса, создания благоприятного инвестиционного климата, обеспечения прав и свобод граждан, такие изменения в Налоговый кодекс недопустимы. Если же их утвердят, о неприкосновенности частной собственности можно будет забыть вообще.

Прощай, имущество


Григорий Борисов, юрист



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Просмотров: 118     14 марта 2019



 
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