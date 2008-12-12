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Танцы на льду

15 марта в Ташкенте при участии президента Узбекистана состоялось торжественное открытие ледового дворца «Хумо Арена». Новый спортивно-развлекательный комплекс позволит проводить соревнования не только по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, гандболу и другим видам спорта, но и концерты. За спортивными состязаниями смогут наблюдать от 14 до 12 тысяч человек, а на концертах или иных мероприятиях подобного типа – 10 тысяч зрителей.

Необходимо сказать, что первый ледовый дворец был построен в столице Узбекистана в семидесятые годы прошлого столетия, тогда же была сформирована первая хоккейная команда Узбекистана. После распада СССР дворец утратил свою значимость, невостребованной стала и сборная Узбекистана по хоккею.

Танцы на льду


Соб. инф.



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Просмотров: 802     16 марта 2019


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