Танцы на льду







Необходимо сказать, что первый ледовый дворец был построен в столице Узбекистана в семидесятые годы прошлого столетия, тогда же была сформирована первая хоккейная команда Узбекистана. После распада СССР дворец утратил свою значимость, невостребованной стала и сборная Узбекистана по хоккею.





15 марта в Ташкенте при участии президента Узбекистана состоялось торжественное открытие ледового дворца «Хумо Арена». Новый спортивно-развлекательный комплекс позволит проводить соревнования не только по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, гандболу и другим видам спорта, но и концерты. За спортивными состязаниями смогут наблюдать от 14 до 12 тысяч человек, а на концертах или иных мероприятиях подобного типа – 10 тысяч зрителей.Необходимо сказать, что первый ледовый дворец был построен в столице Узбекистана в семидесятые годы прошлого столетия, тогда же была сформирована первая хоккейная команда Узбекистана. После распада СССР дворец утратил свою значимость, невостребованной стала и сборная Узбекистана по хоккею.