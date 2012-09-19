Дуня кайтарова ждать на заставила

В полдень 16 марта задержан прокурор Букинского района Ташкентской области Бахром Кобилов, в недавнем прошлом - заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры. Именно он, к слову, поддерживал обвинение по делу Бобомурада Абдуллаева.
По информации хорошо осведомленного источника, Б. Кобилов в паре с арестованным 8 марта У. Тошевым применял недозволенные методы ведения следствия в отношении родственников и других лиц, фигурировавших в уголовном деле бывшего генерального прокурора страны Рашита Кадырова.
Задержанного подозревают в получении взяток. Расследование ведет оперативно-следственная группа Государственной службы безопасности президента (ГСБП).
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