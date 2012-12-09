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Дуня кайтарова ждать не заставила

В полдень 12 марта задержан прокурор Букинского района Ташкентской области Бахром Кобилов, в недавнем прошлом - заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры. Именно он, к слову, поддерживал обвинение по делу Бобомурада Абдуллаева.

По информации хорошо осведомленного источника, Б. Кобилов в паре с арестованным 8 марта У. Тошевым применял недозволенные методы ведения следствия в отношении родственников и других лиц, фигурировавших в уголовном деле бывшего генерального прокурора страны Рашита Кадырова.

Задержанного подозревают в получении взяток. Расследование ведет оперативно-следственная группа Государственной службы безопасности президента (ГСБП).

Дуня кайтарова ждать не заставила


Соб. инф.



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Просмотров: 2293     17 марта 2019


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