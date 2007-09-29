Дайте жалобную книгу



Юридические лица, по корпоративной карте купившие дорогую импортную бытовую технику в торговых центрах Media Park, неделями не могут получить обещанную торгашами счет-фактуру. Причина проста: торговые центры, идентифицируемые с главой столичной администрации Д. Артыкходжаевым, не всегда отражают прохождение денег в своей отчетности, а переводят оплату за товар на счет одноразового частного предпринимателя.



В каждом магазине Media Park, где-нибудь за кассовой конторкой, подальше от любопытных глаз, дотошный и внимательный покупатель не раз видел десяток платежных терминалов частных предпринимателей. Причем, граждане, чьи паспортные данные использованы при регистрации ЧП, нередко даже не подозревают о том, что у них есть свой процветающий бизнес. Как только оборот приближается к миллиарду в местной валюте, одно ЧП прекращает существование и регистрируется другое.



К слову, идентичная схема движения денег используется и компанией столичного градоначальника Akfa Imzo. Профиль и фурнитуру, как правило, вы покупаете не у неё, а у дилера в лице ЧП. Оплата товара по такой схеме позволяет уходить от налогов, в том числе - от уплаты НДС.



Кстати, импортный товар в сети Media Park, который формально поставлен сюда частными предпринимателями, на самом деле весьма сомнительного происхождения. Сведущие люди полагают, что это либо классическая контрабанда, либо легитимная, таможенное оформление которой проведено по кубометрам.



«У нас все, кому позволяет крыша, работают по таким схемам», - скажет хорошо информированный читатель. Да, согласимся мы. С той лишь разницей, что не каждый из них мэр и сенатор в одном лице.



Равиль Шафигуллин



В каждом магазине Media Park, где-нибудь за кассовой конторкой, подальше от любопытных глаз, дотошный и внимательный покупатель не раз видел десяток платежных терминалов частных предпринимателей. Причем, граждане, чьи паспортные данные использованы при регистрации ЧП, нередко даже не подозревают о том, что у них есть свой процветающий бизнес. Как только оборот приближается к миллиарду в местной валюте, одно ЧП прекращает существование и регистрируется другое.К слову, идентичная схема движения денег используется и компанией столичного градоначальника Akfa Imzo. Профиль и фурнитуру, как правило, вы покупаете не у неё, а у дилера в лице ЧП. Оплата товара по такой схеме позволяет уходить от налогов, в том числе - от уплаты НДС.Кстати, импортный товар в сети Media Park, который формально поставлен сюда частными предпринимателями, на самом деле весьма сомнительного происхождения. Сведущие люди полагают, что это либо классическая контрабанда, либо легитимная, таможенное оформление которой проведено по кубометрам.«У нас все, кому позволяет крыша, работают по таким схемам», - скажет хорошо информированный читатель. Да, согласимся мы. С той лишь разницей, что не каждый из них мэр и сенатор в одном лице.