Головой вперёд

19 марта, в канун праздника обновления природы Наурыз, который на Востоке нередко приравнивают в новому году, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил об уходе в отставку. Невольно напрашивается параллель: первый президент Российской Федерации Борис Ельцин добровольно объявил о сложении полномочий главы государства в канун нового года по Григорианскому календарю.

Напрашивается и еще одна параллель. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов покинул этот мир на 79-м году жизни. Именно на 79-м году жизни решил отказаться от престола первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Магия чисел или случайное совпадение?..









