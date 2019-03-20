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Головой вперёд

19 марта, в канун праздника обновления природы Наурыз, который на Востоке нередко приравнивают в новому году, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил об уходе в отставку. Невольно напрашивается параллель: первый президент Российской Федерации Борис Ельцин добровольно объявил о сложении полномочий главы государства в канун нового года по Григорианскому календарю.

Напрашивается и еще одна параллель. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов покинул этот мир на 79-м году жизни. Именно на 79-м году жизни решил отказаться от престола первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Магия чисел или случайное совпадение?..

Головой вперёд


Соб. инф.



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Просмотров: 553     20 марта 2019



 
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