Как в ГНК сук рубят



14 марта наше издание опубликовало материал «Прощай, имущество» , в котором поставило под сомнение намерение ГНК узаконить внесудебный отъём имущества юридических лиц, имеющих задолженность по налогам, установленную самими налоговыми органами. Через несколько дней ГНК распространил свое видение отъёма, пытаясь убедить общественность, что бизнесу дешевле согласиться с претензиями налоговых органов, нежели оспаривать их в суде. Похоже, нас либо плохо расслышали, либо не услышали вовсе.



В чем я вижу опасность передачи права руководителю налогового органа самостоятельно выносить решение о взыскании налоговой задолженности с имущества налогоплательщика без обращения в суд? То, что налоги надо платить в полном объеме, в установленные сроки и по понятным всем правилам - сомнений нет. То, что с неплательщиков надо взыскивать в принудительном порядке, - тоже нет сомнений. Но взыскание налоговой недоимки в виде имущества - исключительная, крайняя мера, и должна осуществляться только через суд. В комментарии ГНК говорится, что в сотрудничестве с министерствами и ведомствами были взвешены все «за» и «против», а также учтён опыт зарубежных стран в данном направлении.



Ведомство явно лукавит. Во-первых, почему в сотрудничестве с министерствами и ведомствами, которые по определению не владеют частной собственностью? Сотрудничать надо с субъектами налоговых отношений – налогоплательщиками (статья 15 Налогового кодекса) и исходить нужно из приоритета добросовестности налогоплательщика.



Во-вторых, если брать опыт зарубежных стран, то ни в одной из них нет такого примитивного обращения взыскания на имущество налогоплательщика. В законодательстве ряда государств имеется большой арсенал методов взыскания. Таких, как: поручительство третьих лиц по погашению задолженности; банковская гарантия; наложение ареста на имущество с санкции прокурора; ограничение отчуждения имущества; заключение тройственного договора залога на имущество в счет погашения задолженности; заключение налогового соглашения…



Сейчас разрабатывается новая редакция Налогового кодекса. Почему бы в ней не предусмотреть эти меры взыскания? Кстати, совсем недавно на сайте Министерства юстиции находилась для обсуждения новая редакция Налогового кодекса, для разработки которой были приглашены зарубежные эксперты. Так вот, здесь в статье 74 четко сказано: «Обращение об отчуждении имущества производится в судебном порядке на основании искового заявления органов государственной налоговой службы». Получается, что в республике разрабатываются параллельные нормы налогового законодательства (левая рука не знает, что делает правая).



Теперь о цели законопроекта. ГНК объясняет его появление исключительно заботой о налогоплательщиках. Зачем обращаться в Экономический суд, там надо платить государственную пошлину в размере 2 процентов, а это негативно влияет на финансовое положение налогоплательщика. Даже пример приведен.



Так и хочется спросить: откуда такая уверенность, что решения судов будут только в пользу налоговиков? И кто отменял ч.3 ст.15 закона «О защите частной собственности», где сказано: «собственник освобождается от уплаты государственной пошлины при обращении в суд на решения государственных органов связанные с нарушением его прав и законных интересов, связанных с осуществлением права частной собственности».



Далее, и это тоже очень важно: признание задолженности не означает согласия на обращение взыскания на имущество. Это - не равнозначные понятия. Спор еще вполне может быть. И суд, какое бы к нему ни было отношение с той или иной стороны, все-таки является фильтром.



В законопроекте действительно речь идет только о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Но от этого он не становится менее опасным. Убытки от этого законопроекта могут в разы превосходить возмещенные недоимки по налогам. Если мы хотим поднять экономику, то налогоплательщика надо рассматривать как партнера по налоговым отношениям, а не как дойную корову. Где-то можно предоставить отсрочку платежей (налоговые каникулы), где-то предложить план реабилитации или финансового оздоровления, где-то предоставить возможность добровольно реализовать не используемые в производственных процессах активы.



Способов много. Надо только работать. Именно работать, а не искать легких, но в тоже время опасных путей. И надо понимать, что налоговая политика - это очень серьезный инструмент в развитии рыночной экономики. Словом, не надо рубить сук, на котором сидят все.



Григорий Борисов, юрист



В чем я вижу опасность передачи права руководителю налогового органа самостоятельно выносить решение о взыскании налоговой задолженности с имущества налогоплательщика без обращения в суд? То, что налоги надо платить в полном объеме, в установленные сроки и по понятным всем правилам - сомнений нет. То, что с неплательщиков надо взыскивать в принудительном порядке, - тоже нет сомнений. Но взыскание налоговой недоимки в виде имущества - исключительная, крайняя мера, и должна осуществляться только через суд. В комментарии ГНК говорится, что в сотрудничестве с министерствами и ведомствами были взвешены все «за» и «против», а также учтён опыт зарубежных стран в данном направлении.Ведомство явно лукавит. Во-первых, почему в сотрудничестве с министерствами и ведомствами, которые по определению не владеют частной собственностью? Сотрудничать надо с субъектами налоговых отношений – налогоплательщиками (статья 15 Налогового кодекса) и исходить нужно из приоритета добросовестности налогоплательщика.Во-вторых, если брать опыт зарубежных стран, то ни в одной из них нет такого примитивного обращения взыскания на имущество налогоплательщика. В законодательстве ряда государств имеется большой арсенал методов взыскания. Таких, как: поручительство третьих лиц по погашению задолженности; банковская гарантия; наложение ареста на имущество с санкции прокурора; ограничение отчуждения имущества; заключение тройственного договора залога на имущество в счет погашения задолженности; заключение налогового соглашения…Сейчас разрабатывается новая редакция Налогового кодекса. Почему бы в ней не предусмотреть эти меры взыскания? Кстати, совсем недавно на сайте Министерства юстиции находилась для обсуждения новая редакция Налогового кодекса, для разработки которой были приглашены зарубежные эксперты. Так вот, здесь в статье 74 четко сказано: «Обращение об отчуждении имущества производится в судебном порядке на основании искового заявления органов государственной налоговой службы». Получается, что в республике разрабатываются параллельные нормы налогового законодательства (левая рука не знает, что делает правая).Теперь о цели законопроекта. ГНК объясняет его появление исключительно заботой о налогоплательщиках. Зачем обращаться в Экономический суд, там надо платить государственную пошлину в размере 2 процентов, а это негативно влияет на финансовое положение налогоплательщика. Даже пример приведен.Так и хочется спросить: откуда такая уверенность, что решения судов будут только в пользу налоговиков? И кто отменял ч.3 ст.15 закона «О защите частной собственности», где сказано: «собственник освобождается от уплаты государственной пошлины при обращении в суд на решения государственных органов связанные с нарушением его прав и законных интересов, связанных с осуществлением права частной собственности».Далее, и это тоже очень важно: признание задолженности не означает согласия на обращение взыскания на имущество. Это - не равнозначные понятия. Спор еще вполне может быть. И суд, какое бы к нему ни было отношение с той или иной стороны, все-таки является фильтром.В законопроекте действительно речь идет только о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Но от этого он не становится менее опасным. Убытки от этого законопроекта могут в разы превосходить возмещенные недоимки по налогам. Если мы хотим поднять экономику, то налогоплательщика надо рассматривать как партнера по налоговым отношениям, а не как дойную корову. Где-то можно предоставить отсрочку платежей (налоговые каникулы), где-то предложить план реабилитации или финансового оздоровления, где-то предоставить возможность добровольно реализовать не используемые в производственных процессах активы.Способов много. Надо только работать. Именно работать, а не искать легких, но в тоже время опасных путей. И надо понимать, что налоговая политика - это очень серьезный инструмент в развитии рыночной экономики. Словом, не надо рубить сук, на котором сидят все.