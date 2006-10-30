 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Взгляд непостороннего Как в ГНК сук рубят
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Как в ГНК сук рубят

14 марта наше издание опубликовало материал «Прощай, имущество», в котором поставило под сомнение намерение ГНК узаконить внесудебный отъём имущества юридических лиц, имеющих задолженность по налогам, установленную самими налоговыми органами. Через несколько дней ГНК распространил свое видение отъёма, пытаясь убедить общественность, что бизнесу дешевле согласиться с претензиями налоговых органов, нежели оспаривать их в суде. Похоже, нас либо плохо расслышали, либо не услышали вовсе.

В чем я вижу опасность передачи права руководителю налогового органа самостоятельно выносить решение о взыскании налоговой задолженности с имущества налогоплательщика без обращения в суд? То, что налоги надо платить в полном объеме, в установленные сроки и по понятным всем правилам - сомнений нет. То, что с неплательщиков надо взыскивать в принудительном порядке, - тоже нет сомнений. Но взыскание налоговой недоимки в виде имущества - исключительная, крайняя мера, и должна осуществляться только через суд. В комментарии ГНК говорится, что в сотрудничестве с министерствами и ведомствами были взвешены все «за» и «против», а также учтён опыт зарубежных стран в данном направлении.

Ведомство явно лукавит. Во-первых, почему в сотрудничестве с министерствами и ведомствами, которые по определению не владеют частной собственностью? Сотрудничать надо с субъектами налоговых отношений – налогоплательщиками (статья 15 Налогового кодекса) и исходить нужно из приоритета добросовестности налогоплательщика.

Во-вторых, если брать опыт зарубежных стран, то ни в одной из них нет такого примитивного обращения взыскания на имущество налогоплательщика. В законодательстве ряда государств имеется большой арсенал методов взыскания. Таких, как: поручительство третьих лиц по погашению задолженности; банковская гарантия; наложение ареста на имущество с санкции прокурора; ограничение отчуждения имущества; заключение тройственного договора залога на имущество в счет погашения задолженности; заключение налогового соглашения…

Сейчас разрабатывается новая редакция Налогового кодекса. Почему бы в ней не предусмотреть эти меры взыскания? Кстати, совсем недавно на сайте Министерства юстиции находилась для обсуждения новая редакция Налогового кодекса, для разработки которой были приглашены зарубежные эксперты. Так вот, здесь в статье 74 четко сказано: «Обращение об отчуждении имущества производится в судебном порядке на основании искового заявления органов государственной налоговой службы». Получается, что в республике разрабатываются параллельные нормы налогового законодательства (левая рука не знает, что делает правая).

Теперь о цели законопроекта. ГНК объясняет его появление исключительно заботой о налогоплательщиках. Зачем обращаться в Экономический суд, там надо платить государственную пошлину в размере 2 процентов, а это негативно влияет на финансовое положение налогоплательщика. Даже пример приведен.

Так и хочется спросить: откуда такая уверенность, что решения судов будут только в пользу налоговиков? И кто отменял ч.3 ст.15 закона «О защите частной собственности», где сказано: «собственник освобождается от уплаты государственной пошлины при обращении в суд на решения государственных органов связанные с нарушением его прав и законных интересов, связанных с осуществлением права частной собственности».

Далее, и это тоже очень важно: признание задолженности не означает согласия на обращение взыскания на имущество.  Это - не равнозначные понятия. Спор еще вполне может быть. И суд, какое бы к нему ни было отношение с той или иной стороны, все-таки является фильтром.

В законопроекте действительно речь идет только о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Но от этого он не становится менее опасным. Убытки от этого законопроекта могут в разы превосходить возмещенные недоимки по налогам. Если мы хотим поднять экономику, то налогоплательщика надо рассматривать как партнера по налоговым отношениям, а не как дойную корову. Где-то можно предоставить отсрочку платежей (налоговые каникулы), где-то предложить план реабилитации или финансового оздоровления, где-то предоставить возможность добровольно реализовать не используемые в производственных процессах активы.

Способов много. Надо только работать. Именно работать, а не искать легких, но в тоже время опасных путей. И надо понимать, что налоговая политика - это очень серьезный инструмент в развитии рыночной экономики. Словом, не надо рубить сук, на котором сидят все.
Григорий Борисов, юрист

Как в ГНК сук рубят






Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 314     20 марта 2019


Пересечения по теме
  • Два Николая от России. И ни одного Александра... 30 октября 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Весна в Узбекистане: ждать ли очередного «паводка»? 20 апреля 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Все еще девушка... 30 марта 2010 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Чем прогневили наймиты Запада? 1 мая 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Битва с неприкасаемыми 5 октября 2015 в рубрике Взгляд непостороннего
  • За час до боя ташкентских курантов 31 декабря 2009 в рубрике Взгляд непостороннего
  • В парламенте «снесло крышу», но президент этого не заметил 20 декабря 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Обман зрения, или Ловля на блесну с узбекской спецификой 27 июля 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Фондить всегда, фондить везде... 15 ноября 2008 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Если всё время молчать – можно потерять голос 19 января 2011 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Окна Akfa в Tashkent City 27 апреля 2018 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Не поквакаешь - не полопаешь 10 сентября 2008 в рубрике Взгляд непостороннего
  • С Ханукальным приветом 14 декабря 2015 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Рожденный в неволе, орел молодой 7 декабря 2009 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Что итальянцу впору, то узбеку почти по пояс 4 июня 2010 в рубрике Взгляд непостороннего


    •
     
    Архив новостей
    «    Март 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31







         		Последние новости по рубрикам
    1. Как в ГНК сук рубят
      20 марта 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    2. Головой вперёд
      20 марта 2019 в рубрике Соседи
    3. Дайте жалобную книгу
      19 марта 2019 в рубрике Ситуация
    4. Дуня кайтарова ждать не заставила
      17 марта 2019 в рубрике Право
    5. Жизнь станет лучше. Жить будем веселее
      16 марта 2019 в рубрике Право
    6. Им здесь не жить
      16 марта 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    7. Танцы на льду
      16 марта 2019 в рубрике Факт
    8. Хорошо, где нас нет
      14 марта 2019 в рубрике Факт
    9. Прощай, имущество
      14 марта 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    10. Если завтра война
      13 марта 2019 в рубрике Факт
    11. То взлёт, то посадка
      12 марта 2019 в рубрике Бывает...
    12. «Чёрное золото» - в надёжные руки
      11 марта 2019 в рубрике Факт
    13. Унитарное дело
      11 марта 2019 в рубрике Право
    14. Сельская жизнь
      10 марта 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    15. Триатлон в нагрузку
      8 марта 2019 в рубрике Спорт
    16. Большой вам мужской любви!
      8 марта 2019 в рубрике Дата
    17. «Мальчика для битья» удостоили приёма
      8 марта 2019 в рубрике Связи
    18. Снят с работы генеральный прокурор
      7 марта 2019 в рубрике Назначения
    19. 50 миллионов и посудная лавка
      7 марта 2019 в рубрике Ракурс
    20. Препятствует возмещению
      6 марта 2019 в рубрике Лица
    21. Всякая веревочка имеет длину
      6 марта 2019 в рубрике Право
    22. О Евдоким Кириллыче и Кисе Моисеевне
      6 марта 2019 в рубрике Факт
    23. Ждут, когда помрёт?
      5 марта 2019 в рубрике Право
    24. Самолёт занесло на грунт
      3 марта 2019 в рубрике Бывает...
    25. Green Card с женихом и невестой
      2 марта 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Снят с работы генеральный прокурор  (7798 просмотров)
      7 марта 2019 с сайта Назначения
    2. От спайки до пайки  (7637 просмотров)
      28 февраля 2019 с сайта Версия
    3. Конвой для судейского  (7582 просмотров)
      21 февраля 2019 с сайта Бывает...
    4. Кассовый разрыв  (7147 просмотров)
      22 февраля 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    5. Серо, сыро, срамота  (6971 просмотров)
      2 марта 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    6. Всякая веревочка имеет длину  (6109 просмотров)
      6 марта 2019 с сайта Право
    7. Препятствует возмещению  (5804 просмотров)
      6 марта 2019 с сайта Лица
    8. Нет ума – пиши законы  (5707 просмотров)
      1 марта 2019 с сайта Мнение
    9. Триатлон в нагрузку  (5348 просмотров)
      8 марта 2019 с сайта Спорт
    10. Иллюзия справедливости  (5159 просмотров)
      26 февраля 2019 с сайта Право
    11. Сгорели мы по недоразумению  (5041 просмотров)
      19 февраля 2019 с сайта Право
    12. Прощай, Марат  (4973 просмотров)
      25 февраля 2019 с сайта Лица
    13. То взлёт, то посадка  (4945 просмотров)
      12 марта 2019 с сайта Бывает...
    14. Присягнувшие единожды  (4841 просмотров)
      23 февраля 2019 с сайта Дата
    15. 50 миллионов и посудная лавка  (4773 просмотров)
      7 марта 2019 с сайта Ракурс
    16. Справедливость без обители  (4671 просмотров)
      20 февраля 2019 с сайта Мнение
    17. Наука отнимать и делить  (4636 просмотров)
      19 февраля 2019 с сайта Резонанс
    18. «Мальчика для битья» удостоили приёма  (4626 просмотров)
      8 марта 2019 с сайта Связи
    19. Прощай, имущество  (4560 просмотров)
      14 марта 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    20. Орлан напряжённости  (4556 просмотров)
      27 февраля 2019 с сайта Политика
    21. Самолёт занесло на грунт  (4550 просмотров)
      3 марта 2019 с сайта Бывает...
    22. Дуня кайтарова ждать не заставила  (4520 просмотров)
      17 марта 2019 с сайта Право
    23. Куда ведут - туда и идём  (4467 просмотров)
      24 февраля 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    24. Не российский формат  (4456 просмотров)
      20 февраля 2019 с сайта Связи
    25. Урок математика  (4454 просмотров)
      2 марта 2019 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства