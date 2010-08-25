У кого флагшток длиннее

В канун праздника Навруз артель чиновников администрации Ташкента в очередной раз продемонстрировала ограниченность мышления и фантазии, распорядившись установить рядом с предприятием, принадлежащем городскому голове, 57-метровый флагшток с государственным флагом Узбекистана.
Чиновной артели, видимо, не дает покоя вошедший в Книгу рекордов Гиннеса 165-метровый флагшток, установленный в Таджикистане, и 162-метровый, ранее воздвигнутый в Азербайджане. Иначе, как расценить то, что летом прошлого года по инициативе «владельца заводов, газет, пароходов», временно переквалифицировавшегося в управдомы, на площади «Дружбы народов» установили 65-метровый флагшток.
Правда, даже если сложить длину обоих, она все равно будет существенно короче азербайджанского или таджикского аналога. Остается ждать, когда в Ташкенте появится третий гигантский флагшток.
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