Новая эпоха свободной жизни

21 марта в Узбекистане прошли торжества по случаю праздника Навруз. С приветственным словом и поздравлением к народу страны обратился глава государства. «Пусть ваша жизнь подобно весеннему утру будет светлой, радостной и благополучной», - отметил Шавкат Мирзиёев, хотя утро в этот день выдалось пасмурным и дождливым.

«Сегодня природа, весь окружающий нас прекрасный мир вновь вступают в пору возрождения и обновления. И наш родной Узбекистан находится на новом этапе национального развития. Это – новая эпоха нашей свободной и независимой жизни, новый, более высокий уровень созидания и благополучия. Это – кардинально меняющийся, наполняющийся силой и мощью новый Узбекистан, который завоевывает все большее признание в мире», - заявил президент.

Торжества завершились большим концертом мастеров искусств.



