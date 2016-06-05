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Г. Рахимов: «Верю, что правда восторжествует»

Авторитетный узбекский бизнесмен, президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов временно покинул свой пост, на который был избран в ноябре прошлого года подавляющим большинством голосов. Основанием для подобного решения стал шантаж со стороны МОК, пригрозившего, что исключит бокс из программы Олимиады-2020 в Токио, если бизнесмен продолжит возглавлять организацию.

«Я уже заявлял ранее и хочу повторить: выдвигаемые против меня обвинения сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи. Я верю, что правда восторжествует. Тем не менее я всегда говорил, что никогда не поставлю себя выше бокса, и, как президент, обязан сделать все, что в моих силах, для служения нашему спорту и нашим спортсменам», – подчеркнул Рахимов в заявлении для прессы.
 
Выборы временного президента AIBA пройдут на внеочередных заседаниях исполкома AIBA 23 и 24 марта в формате телеконференции.

Г. Рахимов: «Верю, что правда восторжествует»


Соб. инф.



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Просмотров: 1150     23 марта 2019


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