Авторитетный узбекский бизнесмен, президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов временно покинул свой пост, на который был избран в ноябре прошлого года подавляющим большинством голосов. Основанием для подобного решения стал шантаж со стороны МОК, пригрозившего, что исключит бокс из программы Олимиады-2020 в Токио, если бизнесмен продолжит возглавлять организацию.

Выборы временного президента AIBA пройдут на внеочередных заседаниях исполкома AIBA 23 и 24 марта в формате телеконференции.









«Я уже заявлял ранее и хочу повторить: выдвигаемые против меня обвинения сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи. Я верю, что правда восторжествует. Тем не менее я всегда говорил, что никогда не поставлю себя выше бокса, и, как президент, обязан сделать все, что в моих силах, для служения нашему спорту и нашим спортсменам», – подчеркнул Рахимов в заявлении для прессы.