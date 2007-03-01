По волнам нашей памяти

24 марта в одном из столичных парков в очередной раз будут выставлены автомобили и мотоциклы периода СССР, принадлежащие частным лицам. Среди них - легендарные ГАЗ-67, ГАЗ-69, М-20 («Победа»), ГАЗ-21 («Волга»), мотоциклы днепропетровского, ижевского и минского заводов.
Необходимо сказать, что несколько ташкентских любителей техники прошлых лет объединили в клуб Retro, который городские власти и привлекают для придания праздничным мероприятиям большей привлекательности.
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