Бедные, но счастливые



18 – 23 марта 2019 года



В республиканских печатных изданиях 19 марта опубликованы указ «О мерах по дальнейшему упрощению режима въезда в Республику Узбекистан для граждан Объединенных Арабских Эмиратов» и постановление «О мерах по дальнейшему развитию и поддержке животноводческой отрасли».



Все узбекские СМИ 20 марта опубликовали отчет УзА под заголовком «Определены важные задачи по повышению духовности молодежи и содержательной организации ее досуга». В нем рассказывается о том, что под председательством Шавката Мирзиёева 19 марта состоялось видеоселекторное совещание по вопросам усиления внимания к молодежи, широкого привлечения ее к духовному развитию, искусству и спорту, формирования навыков правильного использования информационных технологий, пропаганды чтения книг среди молодого поколения и обеспечения занятости женщин.



Кроме того, газеты на первых страницах поместили сообщение «О телефонном разговоре Президента Узбекистана с Первым Президентом Казахстана».



В этом же номере публикуется комментарий к указу президента «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо ставших на путь исправления» и постановление «О дополнительных мерах по социальной поддержке лиц с проблемами слуха и речи».



В печатных СМИ 21 марта под заголовком «Критически проанализировано состояние освоения прямых иностранных инвестиций» опубликован отчет УзА о совещании, которое провел президент, по вопросам ускорения реализации инвестиционных проектов и работы по привлечению прямых инвестиций.



В этом номере также опубликовано сообщение под заголовком «Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Казахстана» и постановление «О создании центра реализации образовательных программ университета Вебстер в городе Ташкент».



В газетах 22 марта опубликовано «Приветственное слово Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжествах, посвященных всенародному празднику Навруз». Кроме того, в печати представлено постановление «О мерах по дальнейшему развитию садоводства и тепличного хозяйства в Республике Узбекистан».



В этот же день на первых страницах республиканских изданий под заголовком «Искренние поздравления» опубликован список, поздравлений, поступивших на имя президента в связи с празднованием Навруза.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 21 марта опубликовали закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране».



Газета «Адолат» 22 марта под рубрикой «Журналистское расследование» опубликовала материал «Принимаются ли заявления от покойников?». Автор рассказывает о коллективной жалобе жителей одного из районов Ферганской области с требованием вернуть махалле здание, которое принадлежит местному предпринимателю. Журналистское расследование показало, что письмо организовал работник махаллинского комитета. А многие подписи оказались поддельными, в их числе есть и покойник.



В газете «Махалла» опубликована реплика «Когда нет других источников дохода». Как пишет автор, в Сурхандарьинской области знают махаллю, которую в народе называют «Кувейт». Там всегда можно купить бензин с рук. Журналист пообщался с торговцами горючим и выяснил, что причина, толкающая людей к спекуляции, - отсутствие другой работы.



В этом же номере этого же издания опубликован критический материал под заголовком «Трудовые ярмарки для показухи». Рассказывая о ярмарках вакансий, периодически организуемых структурами Минтруда, автор приходит к выводу, что они, в основном, организуются для виду. По данным Минтруда, как пишет газета, по республике в 2018 году проведено 1833 ярмарки труда. В них приняли участие 71 тысяча предприятий, предложив 470 тысяч свободных рабочих мест. Ярмарки посетили 250 тысяч соискателей вакансий, 84 тысячи из них получили направления, 68 тысяч трудоустроены.



«Можно подумать, что такими темпами, у нас очень скоро вообще не будет безработных. Но на деле все не так. Люди, которые приходят на такие ярмарки в поисках работы, уходят ни с чем. Потому что работодатель для вида предлагает вакансии с маленькими заработками, что даже безработные не соглашаются на такие условия», - пишет автор.



Газета «Узбекистон овози» 19 марта опубликовала большую статью, озаглавленную «Вопросы, оставшиеся без ответов». В подзаголовке написано: «О том, что до сих пор остаются без ответа вопросы по уголовному делу жителя Яккабага, который 16 лет назад был обвинен в преступлении и осужден на 18 лет». Автор приводит жалобу в редакцию бывшего проректора Каршинского университета, осужденного за участие в убийстве начальник отдела кадров этого учебного заведения. «Я 12 лет отсидел в Жаслыке за преступление, которое не совершил. Сейчас нахожусь в тюрьме в Карши. Все мои жалобы остались без ответа. Сейчас происходят положительные перемены, меняются требования к правоохранительным органам. Поэтому у меня появилась надежда на справедливое рассмотрение моего дела», - пишет в газету человек из мест заключения.



Издание «Биржа» 19 марта опубликовало материал под заголовком «В Термезе сломали здание предпринимателя». По данным автора, бизнесмен два года мыкается по судам в поисках справедливости. «Земля, где находились наши помещения, изъяты для государственных нужд. Все здания снесли, оценив их 600 млн сумов. С тех прошло почти два года. Нам не дают ни обещанные компенсацию, ни новый участок земли», - жалуется предприниматель.



Еженедельная газета «Оила даврасида» опубликовала критическую заметку «Махалле нужен детский сад, а для этого нужны деньги». Автор рассуждает о том, что в одном из сел Хорезмской области детский сад, возведенный в 1985 году, теперь лежит в руинах. Причина в том, что средств на ремонт не выделялось, в результате детское дошкольное учреждение пришлось закрыть. Теперь оно в аварийном состоянии, а средств на его восстановление нет.



Еженедельное издание «Жамият» опубликовало критическую заметку под заголовком «Что портит облик города?». Автор пишет о том, что скамейки на улицах Ташкента разукрашены образцами «искусства» недалеких представителей молодежи. Они же портят или ломают рекламные щиты, урны. По мнению автора, есть и другие, на первый взгляд «мелочи», которые создают неудобства для жителей и гостей Ташкента. Например, на автодорогах колодцы либо высятся холмиками, либо скрываются в ямках, превращаясь в опасный сюрприз для водителей.

В республиканских печатных изданиях 19 марта опубликованы указ «О мерах по дальнейшему упрощению режима въезда в Республику Узбекистан для граждан Объединенных Арабских Эмиратов» и постановление «О мерах по дальнейшему развитию и поддержке животноводческой отрасли».Все узбекские СМИ 20 марта опубликовали отчет УзА под заголовком «Определены важные задачи по повышению духовности молодежи и содержательной организации ее досуга». В нем рассказывается о том, что под председательством Шавката Мирзиёева 19 марта состоялось видеоселекторное совещание по вопросам усиления внимания к молодежи, широкого привлечения ее к духовному развитию, искусству и спорту, формирования навыков правильного использования информационных технологий, пропаганды чтения книг среди молодого поколения и обеспечения занятости женщин.Кроме того, газеты на первых страницах поместили сообщение «О телефонном разговоре Президента Узбекистана с Первым Президентом Казахстана».В этом же номере публикуется комментарий к указу президента «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо ставших на путь исправления» и постановление «О дополнительных мерах по социальной поддержке лиц с проблемами слуха и речи».В печатных СМИ 21 марта под заголовком «Критически проанализировано состояние освоения прямых иностранных инвестиций» опубликован отчет УзА о совещании, которое провел президент, по вопросам ускорения реализации инвестиционных проектов и работы по привлечению прямых инвестиций.В этом номере также опубликовано сообщение под заголовком «Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Казахстана» и постановление «О создании центра реализации образовательных программ университета Вебстер в городе Ташкент».В газетах 22 марта опубликовано «Приветственное слово Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжествах, посвященных всенародному празднику Навруз». Кроме того, в печати представлено постановление «О мерах по дальнейшему развитию садоводства и тепличного хозяйства в Республике Узбекистан».В этот же день на первых страницах республиканских изданий под заголовком «Искренние поздравления» опубликован список, поздравлений, поступивших на имя президента в связи с празднованием Навруза.Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 21 марта опубликовали закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране».Газета «Адолат» 22 марта под рубрикой «Журналистское расследование» опубликовала материал «Принимаются ли заявления от покойников?». Автор рассказывает о коллективной жалобе жителей одного из районов Ферганской области с требованием вернуть махалле здание, которое принадлежит местному предпринимателю. Журналистское расследование показало, что письмо организовал работник махаллинского комитета. А многие подписи оказались поддельными, в их числе есть и покойник.В газете «Махалла» опубликована реплика «Когда нет других источников дохода». Как пишет автор, в Сурхандарьинской области знают махаллю, которую в народе называют «Кувейт». Там всегда можно купить бензин с рук. Журналист пообщался с торговцами горючим и выяснил, что причина, толкающая людей к спекуляции, - отсутствие другой работы.В этом же номере этого же издания опубликован критический материал под заголовком «Трудовые ярмарки для показухи». Рассказывая о ярмарках вакансий, периодически организуемых структурами Минтруда, автор приходит к выводу, что они, в основном, организуются для виду. По данным Минтруда, как пишет газета, по республике в 2018 году проведено 1833 ярмарки труда. В них приняли участие 71 тысяча предприятий, предложив 470 тысяч свободных рабочих мест. Ярмарки посетили 250 тысяч соискателей вакансий, 84 тысячи из них получили направления, 68 тысяч трудоустроены.«Можно подумать, что такими темпами, у нас очень скоро вообще не будет безработных. Но на деле все не так. Люди, которые приходят на такие ярмарки в поисках работы, уходят ни с чем. Потому что работодатель для вида предлагает вакансии с маленькими заработками, что даже безработные не соглашаются на такие условия», - пишет автор.Газета «Узбекистон овози» 19 марта опубликовала большую статью, озаглавленную «Вопросы, оставшиеся без ответов». В подзаголовке написано: «О том, что до сих пор остаются без ответа вопросы по уголовному делу жителя Яккабага, который 16 лет назад был обвинен в преступлении и осужден на 18 лет». Автор приводит жалобу в редакцию бывшего проректора Каршинского университета, осужденного за участие в убийстве начальник отдела кадров этого учебного заведения. «Я 12 лет отсидел в Жаслыке за преступление, которое не совершил. Сейчас нахожусь в тюрьме в Карши. Все мои жалобы остались без ответа. Сейчас происходят положительные перемены, меняются требования к правоохранительным органам. Поэтому у меня появилась надежда на справедливое рассмотрение моего дела», - пишет в газету человек из мест заключения.Издание «Биржа» 19 марта опубликовало материал под заголовком «В Термезе сломали здание предпринимателя». По данным автора, бизнесмен два года мыкается по судам в поисках справедливости. «Земля, где находились наши помещения, изъяты для государственных нужд. Все здания снесли, оценив их 600 млн сумов. С тех прошло почти два года. Нам не дают ни обещанные компенсацию, ни новый участок земли», - жалуется предприниматель.Еженедельная газета «Оила даврасида» опубликовала критическую заметку «Махалле нужен детский сад, а для этого нужны деньги». Автор рассуждает о том, что в одном из сел Хорезмской области детский сад, возведенный в 1985 году, теперь лежит в руинах. Причина в том, что средств на ремонт не выделялось, в результате детское дошкольное учреждение пришлось закрыть. Теперь оно в аварийном состоянии, а средств на его восстановление нет.