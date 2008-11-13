Президента встретил вице-премьер

24 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Абу-Даби - столицу Объединенных Арабских Эмиратов. В международном аэропорту высокого гостя, начавшего свой официальный визит в ОАЭ, встретил заместитель премьер-министра, министр по делам президента ОАЭ шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян.
На 25 марта запланированы переговоры Ш. Мирзиёева с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном.
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