Президента встретил вице-премьер



24 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Абу-Даби - столицу Объединенных Арабских Эмиратов.



На 25 марта запланированы переговоры Ш. Мирзиёева с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном.





В международном аэропорту высокого гостя, начавшего свой официальный визит в ОАЭ, встретил заместитель премьер-министра, министр по делам президента ОАЭ шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян.На 25 марта запланированы переговоры Ш. Мирзиёева с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном.