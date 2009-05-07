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Игра в кошки-мышки

На государственном портале по обсуждению проектов нормативно-правовых документов размещен проект Постановления президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию процесса привлечения прямых иностранных инвестиций» ID-2746. Целью подготовки и последующего его принятия является «совершенствование механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций, обеспечения четкой координации деятельности органов государственного и хозяйственного управления в процессе привлечения прямых иностранных инвестиций». Но способствует ли документ привлечению прямых иностранных инвестиций в Узбекистан?

Как юриста и адвоката, имеющего опыт сопровождения деятельности иностранных компаний в Узбекистане, меня насторожила такая формулировка: «установить, что ведущим звеном в рассмотрении, обсуждении и принятии решений по привлечению прямых иностранных инвестиций является Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, на которое возлагается ответственность за координацию деятельности всех хозяйствующих субъектов, независимо от ведомственной подчиненности, в решении указанных задач».

То есть, министерство, в недрах которого скорее всего и готовился проект постановления, будет являться «ведущим звеном» в «рассмотрении, обсуждении и принятии решений по привлечению прямых иностранных инвестиций»! Не сами предприниматели будут принимать решение по привлечению иностранных инвестиций, а государственный орган! Причем, как следует из проекта документа, полномочия министерства будут действовать в отношении «всех хозяйствующих субъектов, независимо от ведомственной подчиненности». 

Дальше – больше: «хозяйствующим субъектам, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, при инициировании и рассмотрении инвестиционных проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций строго придерживаться Положения и Схемы», которые являются приложениями к проекту постановления. 

«Положение» и «Схема» заслуживают отдельного рассмотрения, но о них чуть позже. Пока же - о возложении на министерство функции по формированию единой базы инвестиционных предложений и оказанию содействия хозяйствующим субъектам в оформлении достигнутых договоренностей с иностранными инвесторами.

То есть, речь идет о единой базе инвестиционных предложений. Задумало частное предприятие создать совместную компанию со своим давним иностранным партнером, наняло ли оно иностранного инвестиционного консультанта по поиску иностранного партнера на долю в бизнесе, решило ли разместить часть акций через иностранный банк-андеррайтер или на иностранном внебиржевом рынке или даже на биржевом рынке, - пожалуйте в единую базу с соблюдением всех министерских требований!

Было бы ошибкой считать, что это не так, поскольку проект постановления содержит определение понятия «инициаторы проектов». Оно гласит: «инициаторы проектов – министерства, ведомства, органы государственного и хозяйственного управления – по проектам, предлагаемым к реализации хозяйствующими субъектами, входящими в их состав, а также хозяйствующие субъекты совместно с органами государственной власти на местах – по проектам, предлагаемым к реализации хозяйствующими субъектами, не входящими в состав министерств, ведомств, органов государственного и хозяйственного управления». То есть, ни шагу без согласования с чиновниками.

На Министерство инвестиций и внешней торговли, помимо общих обязанностей по продвижению и координации, возлагается «мониторинг разработки и согласования в установленном порядке соответствующей документации, осуществления поставки оборудования и материалов и выполнения работ и услуг, а также открытия финансирования и своевременного выполнения иностранными инвесторами принятых обязательств».

Без мониторинга и непосредственного участия государственного органа инициатор проекта, будь он хоть и частным предприятием, и думать не смеет о каких-либо самостоятельных решениях или попытках привлечения иностранных инвестиций. 

Показательным является понимание авторами проекта постановления роли Министерства инвестиций и внешней торговли как специальной государственной структуры, ответственной за формирование инвестиционного климата в стране и оказания содействия иностранным инвесторам и отечественным предприятиям в привлечении иностранных инвестиций. Целая глава постановления посвящена «мониторингу за ходом реализации инвестиционных проектов с привлечением иностранных инвестиций». 

К примеру: «Инициаторы проектов на ежемесячной основе представляют в Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан информацию о ходе реализации инвестиционных проектов в соответствии с утвержденными сетевыми графиками, с указанием подробных сведений о текущем состоянии, имеющихся вопросах и проблемах, препятствующих своевременной реализации инвестиционного проекта».

Несмотря на достаточную ясность изложения роли министерства по мониторингу за реализацией инвестиционных проектов, все-таки остается загадкой, как оно будет осуществлять контроль за «своевременным выполнением инвесторами принятых обязательств»?  

Отдельного критического анализа заслуживают Типовая форма инвестиционного предложения и Паспорт инвестиционного предложения, являющиеся приложениями к проекту постановления президента, которые должны проходить государственную экспертизу и утверждение в государственных органах. Мало того, что эти документы содержат ту же информацию, что и любой бизнес-план, так они еще не несут полезной информации для потенциального иностранного инвестора. Любой из них, имея серьезные намерения, сам проведет детальное изучение объекта инвестиций, финансовый и юридический аудит предприятия, а также изменение существующей структуры корпоративного управления предприятием.

К сожалению, очерчивая роль государства в проведении рыночных реформ и формировании привлекательного для иностранных инвестиций климата, мы игнорируем опыт стран, добившихся быстрого прогресса, а в очередной раз «изобретаем велосипед», непригодный для эксплуатации. 
 
Сергей Веренин, адвокатская фирма S.VERENIN’S LEGAL GROUP

От редакции

Адвокатской фирмой S.VERENIN’S LEGAL GROUP совместно с партией UzLiDep с целью привлечения в экономику Узбекистана инвестиций запущен информационный портал INVEST IN UZBEKISTAN. На наш взгляд, полезное для страны начинание, осуществляемое инициаторами на добровольной и безвозмездной основе. В случае подписания постановления президента в опубликованной редакции проект придется остановить - он будет противоречить постановлению. Устанавливаемому порядку по привлечению иностранных инвестиций всеми без исключения предприятиями Узбекистана будут противоречить и объявления на сайте Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, публикуемые от имени отечественных компаний с целью привлечения иностранных инвестиций.
 
Прежде чем нормативный документ будет принят, хотелось бы напомнить высказывание Дэн Сяопина: «Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей».

Игра в кошки-мышки






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Просмотров: 972     27 марта 2019


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