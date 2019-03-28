Чубайсов след?

В рамках реализации стратегии развития энергетики Узбекистана АО «Узбекэнерго» будет раздроблено на АО «Тепловые электрические станции», АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и АО «Региональные электрические сети Узбекистана» с соответствующим разделением полномочий и функциональных обязанностей.

Впрочем, осенью 2016 года, после вынужденного шестилетнего отсутствия, на родину вернулся свой специалист того же профиля. Идей у него не меньше.









В постановлении главы государства, детализирующем схему реформирования и реорганизации отрасли, есть ссылка на рекомендации Всемирного банка. В то же время есть основания полагать, что одним из консультантов процесса был бывший глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс, тихо посетивший Узбекистан в конце прошлого года.