Чубайсов след?

В рамках реализации стратегии развития энергетики Узбекистана АО «Узбекэнерго» будет раздроблено на АО «Тепловые электрические станции», АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и АО «Региональные электрические сети Узбекистана» с соответствующим разделением полномочий и функциональных обязанностей.
В постановлении главы государства, детализирующем схему реформирования и реорганизации отрасли, есть ссылка на рекомендации Всемирного банка. В то же время есть основания полагать, что одним из консультантов процесса был бывший глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс, тихо посетивший Узбекистан в конце прошлого года.
Впрочем, осенью 2016 года, после вынужденного шестилетнего отсутствия, на родину вернулся свой специалист того же профиля. Идей у него не меньше.
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