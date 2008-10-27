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Состязание в идиотизме

По сообщению СМИ Узбекистана, власти столицы взяли курс на строительство платных общественных туалетов повышенной комфортности, оснащенных бесплатным Wi-Fi. Первые два уже сданы в эксплуатацию, правда в них посетители пока лишены доступа в интернет.

До конца года артель городских чиновников обязуется установить около шестидесяти отхожих мест с переработкой нечистот внутри кабины. Отдельное внимание будет уделено туалетам для матери и ребенка, а также для лиц с ограниченными возможностями. Планируется ли в них тоже обеспечить бесперебойный и бесплатный Wi-Fi, СМИ не уточнили.

Состязание в идиотизме


Соб. инф.



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Просмотров: 252     28 марта 2019


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