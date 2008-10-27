Состязание в идиотизме



По сообщению СМИ Узбекистана, власти столицы взяли курс на строительство платных общественных туалетов повышенной комфортности, оснащенных бесплатным Wi-Fi. Первые два уже сданы в эксплуатацию, правда в них посетители пока лишены доступа в интернет.



До конца года артель городских чиновников обязуется установить около шестидесяти отхожих мест с переработкой нечистот внутри кабины. Отдельное внимание будет уделено туалетам для матери и ребенка, а также для лиц с ограниченными возможностями. Планируется ли в них тоже обеспечить бесперебойный и бесплатный Wi-Fi, СМИ не уточнили.



