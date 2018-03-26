 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Суд граждане не жалуют
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Суд граждане не жалуют

25 марта в ходе приёма граждан, организованного Народной приёмной президента Узбекистана, генеральный прокурор О. Муродов, отвечая на вопрос корреспондента УзА «С какими жалобами сегодня в основном на приём пришли граждане, с чем они не согласны?», сказал: «90 процентов граждан, пришедших сегодня на приём, не согласны решениями судов».  Вдумайтесь, 90 процентов. Озвученная цифра отражает реальное положение вещей и наглядно демонстрирует системный сбой в судебной системе. При таком положении народ окончательно перестанет верить в справедливость в судах.
 
Изменилась ли судебная система за последние полтора года? Нет. Складывается впечатление, что с июня 2017 года под руководством председателя Верховного суда нас пытаются убедить в позитивных изменениях. Бесконечные телесюжеты, газетные и интернет-материалы про выездные судебные заседания в махаллях, школах, колледжах и вузах, приёмы граждан на местах, в ходе которых судьи дарят бытовую технику, помогают сиротам, за свой счет ремонтируют квартиры малообеспеченных семей. И так далее…
 
А на самом деле? На самом деле - пшик, и доказательством тому слова генерального прокурора, который отдувался за председателя Верховного суда, незаметно ускользнувшего от приёма граждан. Это позже стало известно, что за неимением подобающих ему удобств, К. Камилов решил принять всех недовольных на своей территории и организовал приём во дворе Верховного суда.
 
По данным представителей местных СМИ, 28 марта руководство высшего судебного органа республики планирует провести открытый диалог с журналистами и в очередной раз пустить пыль в глаза. О чём будет речь - неизвестно. Но, уверен, ничего нового народ не узнает. Есть подозрение, что журналистам не оставят времени для неудобных вопросов.
 
... Согласно информации одного из интернет-изданий, 29 марта председатель Верховного суда, его заместители вкупе и обычные судьи, начнут вояж по городам и весям нашей страны с целью выслушать жалобы и объяснить людям, что в Узбекистане самый гуманный и справедливый суд в мире. Согласно информации, полученной от источника в Верховном суде, в начале апреля К. Камилов сделает небольшой перерыв и с коллегами отправится в поездку по Турции. Цель, как всегда, благая – поближе ознакомиться с турецким правосудием. Без личного участия сделать этого никак нельзя.
 
Дильшод Аскаров

Суд граждане не жалуют






Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 222     28 марта 2019


Пересечения по теме
  • Неполный формат 26 марта 2018 в рубрике Ракурс
  • Прецедент, аналогов не имеющий 21 сентября 2017 в рубрике Ракурс
  • Весеннее наступление. Цен 2 апреля 2010 в рубрике Ракурс
  • Толиба Якубова нашли под Эйфелевой башней 24 августа 2006 в рубрике Ракурс
  • Все равны, но один ровнее 17 марта 2015 в рубрике Ракурс
  • За что мы их не любим 24 февраля 2007 в рубрике Ракурс
  • Недолго дружба продолжалась… 28 апреля 2006 в рубрике Ракурс
  • Союз нереальный республик свободных 18 апреля 2008 в рубрике Ракурс
  • Нефтяной фонтан Джизака 27 апреля 2017 в рубрике Ракурс
  • От всех болезней Ху полезней 24 ноября 2011 в рубрике Ракурс
  • Ташкент не сразу строился 7 июня 2018 в рубрике Ракурс
  • Камера случайно не наезжает 1 декабря 2011 в рубрике Ракурс
  • Курица - не птица, Болгария - не заграница 4 ноября 2008 в рубрике Ракурс
  • Ucell: не жди ничего хорошего 22 июля 2016 в рубрике Ракурс
  • Еще не поздно пить боржоми 5 октября 2015 в рубрике Ракурс


    •
     
    Архив новостей
    «    Март 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31







         		Последние новости по рубрикам
    1. Суд граждане не жалуют
      28 марта 2019 в рубрике Ракурс
    2. Состязание в идиотизме
      28 марта 2019 в рубрике Власть
    3. Игра в кошки-мышки
      27 марта 2019 в рубрике Мнение
    4. Можно ли приватизировать кладбище?
      26 марта 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    5. Издержки воспитания
      26 марта 2019 в рубрике Бывает...
    6. Президента встретил вице-премьер
      25 марта 2019 в рубрике Связи
    7. Бедные, но счастливые
      24 марта 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    8. По волнам нашей памяти
      23 марта 2019 в рубрике Факт
    9. Г. Рахимов: «Верю, что правда восторжествует»
      23 марта 2019 в рубрике Лица
    10. Новая эпоха свободной жизни
      22 марта 2019 в рубрике Дата
    11. У кого флагшток длиннее
      21 марта 2019 в рубрике Бывает...
    12. Как в ГНК сук рубят
      20 марта 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    13. Головой вперёд
      20 марта 2019 в рубрике Соседи
    14. Дайте жалобную книгу
      19 марта 2019 в рубрике Ситуация
    15. Дуня кайтарова ждать не заставила
      17 марта 2019 в рубрике Право
    16. Жизнь станет лучше. Жить будем веселее
      16 марта 2019 в рубрике Право
    17. Им здесь не жить
      16 марта 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    18. Танцы на льду
      16 марта 2019 в рубрике Факт
    19. Хорошо, где нас нет
      14 марта 2019 в рубрике Факт
    20. Прощай, имущество
      14 марта 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    21. Если завтра война
      13 марта 2019 в рубрике Факт
    22. То взлёт, то посадка
      12 марта 2019 в рубрике Бывает...
    23. «Чёрное золото» - в надёжные руки
      11 марта 2019 в рубрике Факт
    24. Унитарное дело
      11 марта 2019 в рубрике Право
    25. Сельская жизнь
      10 марта 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Снят с работы генеральный прокурор  (8567 просмотров)
      7 марта 2019 с сайта Назначения
    2. От спайки до пайки  (7918 просмотров)
      28 февраля 2019 с сайта Версия
    3. Серо, сыро, срамота  (7375 просмотров)
      2 марта 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    4. Дуня кайтарова ждать не заставила  (6667 просмотров)
      17 марта 2019 с сайта Право
    5. Всякая веревочка имеет длину  (6380 просмотров)
      6 марта 2019 с сайта Право
    6. Препятствует возмещению  (6087 просмотров)
      6 марта 2019 с сайта Лица
    7. Нет ума – пиши законы  (5891 просмотров)
      1 марта 2019 с сайта Мнение
    8. Триатлон в нагрузку  (5859 просмотров)
      8 марта 2019 с сайта Спорт
    9. То взлёт, то посадка  (5852 просмотров)
      12 марта 2019 с сайта Бывает...
    10. 50 миллионов и посудная лавка  (5518 просмотров)
      7 марта 2019 с сайта Ракурс
    11. Прощай, имущество  (5451 просмотров)
      14 марта 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    12. Иллюзия справедливости  (5376 просмотров)
      26 февраля 2019 с сайта Право
    13. «Мальчика для битья» удостоили приёма  (5318 просмотров)
      8 марта 2019 с сайта Связи
    14. О Евдоким Кириллыче и Кисе Моисеевне  (4885 просмотров)
      6 марта 2019 с сайта Факт
    15. Самолёт занесло на грунт  (4775 просмотров)
      3 марта 2019 с сайта Бывает...
    16. Орлан напряжённости  (4713 просмотров)
      27 февраля 2019 с сайта Политика
    17. Дайте жалобную книгу  (4670 просмотров)
      19 марта 2019 с сайта Ситуация
    18. Урок математика  (4634 просмотров)
      2 марта 2019 с сайта Факт
    19. Green Card с женихом и невестой  (4628 просмотров)
      2 марта 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    20. Ждут, когда помрёт?  (4597 просмотров)
      5 марта 2019 с сайта Право
    21. Жизнь станет лучше. Жить будем веселее  (4556 просмотров)
      16 марта 2019 с сайта Право
    22. Хорошо, где нас нет  (4514 просмотров)
      14 марта 2019 с сайта Факт
    23. Головой вперёд  (4425 просмотров)
      20 марта 2019 с сайта Соседи
    24. Как в ГНК сук рубят  (4289 просмотров)
      20 марта 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    25. Унитарное дело  (4163 просмотров)
      11 марта 2019 с сайта Право
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства