Суд граждане не жалуют



25 марта в ходе приёма граждан, организованного Народной приёмной президента Узбекистана, генеральный прокурор О. Муродов, отвечая на вопрос корреспондента УзА «С какими жалобами сегодня в основном на приём пришли граждане, с чем они не согласны?», сказал : «90 процентов граждан, пришедших сегодня на приём, не согласны решениями судов». Вдумайтесь, 90 процентов. Озвученная цифра отражает реальное положение вещей и наглядно демонстрирует системный сбой в судебной системе. При таком положении народ окончательно перестанет верить в справедливость в судах.



Изменилась ли судебная система за последние полтора года? Нет. Складывается впечатление, что с июня 2017 года под руководством председателя Верховного суда нас пытаются убедить в позитивных изменениях. Бесконечные телесюжеты, газетные и интернет-материалы про выездные судебные заседания в махаллях, школах, колледжах и вузах, приёмы граждан на местах, в ходе которых судьи дарят бытовую технику, помогают сиротам, за свой счет ремонтируют квартиры малообеспеченных семей. И так далее…



А на самом деле? На самом деле - пшик, и доказательством тому слова генерального прокурора, который отдувался за председателя Верховного суда, незаметно ускользнувшего от приёма граждан. Это позже стало известно, что за неимением подобающих ему удобств, К. Камилов решил принять всех недовольных на своей территории и организовал приём во дворе Верховного суда.



По данным представителей местных СМИ, 28 марта руководство высшего судебного органа республики планирует провести открытый диалог с журналистами и в очередной раз пустить пыль в глаза. О чём будет речь - неизвестно. Но, уверен, ничего нового народ не узнает. Есть подозрение, что журналистам не оставят времени для неудобных вопросов.



... Согласно информации одного из интернет-изданий, 29 марта председатель Верховного суда, его заместители вкупе и обычные судьи, начнут вояж по городам и весям нашей страны с целью выслушать жалобы и объяснить людям, что в Узбекистане самый гуманный и справедливый суд в мире. Согласно информации, полученной от источника в Верховном суде, в начале апреля К. Камилов сделает небольшой перерыв и с коллегами отправится в поездку по Турции. Цель, как всегда, благая – поближе ознакомиться с турецким правосудием. Без личного участия сделать этого никак нельзя.



Дильшод Аскаров



Изменилась ли судебная система за последние полтора года? Нет. Складывается впечатление, что с июня 2017 года под руководством председателя Верховного суда нас пытаются убедить в позитивных изменениях. Бесконечные телесюжеты, газетные и интернет-материалы про выездные судебные заседания в махаллях, школах, колледжах и вузах, приёмы граждан на местах, в ходе которых судьи дарят бытовую технику, помогают сиротам, за свой счет ремонтируют квартиры малообеспеченных семей. И так далее…А на самом деле? На самом деле - пшик, и доказательством тому слова генерального прокурора, который отдувался за председателя Верховного суда, незаметно ускользнувшего от приёма граждан. Это позже стало известно, что за неимением подобающих ему удобств, К. Камилов решил принять всех недовольных на своей территории и организовал приём во дворе Верховного суда.По данным представителей местных СМИ, 28 марта руководство высшего судебного органа республики планирует провести открытый диалог с журналистами и в очередной раз пустить пыль в глаза. О чём будет речь - неизвестно. Но, уверен, ничего нового народ не узнает. Есть подозрение, что журналистам не оставят времени для неудобных вопросов.... Согласно информации одного из интернет-изданий, 29 марта председатель Верховного суда, его заместители вкупе и обычные судьи, начнут вояж по городам и весям нашей страны с целью выслушать жалобы и объяснить людям, что в Узбекистане самый гуманный и справедливый суд в мире. Согласно информации, полученной от источника в Верховном суде, в начале апреля К. Камилов сделает небольшой перерыв и с коллегами отправится в поездку по Турции. Цель, как всегда, благая – поближе ознакомиться с турецким правосудием. Без личного участия сделать этого никак нельзя.