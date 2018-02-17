Комиссий много, толку мало

25– 30 марта 2019 года





Все ведущие газеты Узбекистана 26 марта опубликовали сообщение УзА «Новый этап взаимовыгодного сотрудничества». В нем рассказывается о визите президента Узбекистана в Объединенные Арабские Эмираты.





В печатных изданиях 27 марта опубликована информация УзА, под заголовком «Достигнутые в ходе визита договоренности послужат интересам двух стран». В ней приводятся данные о других встречах главы государства в рамках визита ОАЭ.





В газетах 28 марта опубликовано постановление «О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан».





В субботних номерах газет опубликован отчет УзА «Наша главная цель - создание достойных условий для народа, повышение промышленного потенциала регионов» - о пребывании главы государства в Бухарской области. «В ходе предыдущей поездки в область глава государства обозначил широкомасштабные задачи по развитию всех сфер. За прошедший период осуществлена весомая работа по реализации этих поручений. Возведены новые жилые дома, промышленные предприятия, социальные объекты. Возросли уровень локализации и объемы экспорта. Развивались транспортная инфраструктура и сервис, увеличился поток туристов. Задействованы сельскохозяйственные возможности», - пишет УзА.





Узбекские СМИ 28 марта перепечатали сообщение УзА «Народная приемная Президента: на местах осуществлен прием более одного миллиона граждан». В нем говорится, что «на очередном массовом приеме, организованном Народной приемной Президента Республики Узбекистан в Ташкенте, всех граждан лично приняли хоким города Ташкента Д. Артыкходжаев, председатель Верховного суда Республики Узбекистан К. Камилов, генеральный прокурор О. Муродов, министр юстиции Р. Давлетов, министр внутренних дел П. Бабаджанов, председатель Государственного налогового комитета Б. Мусаев».





Ряд изданий перепечатали сообщение МИД о том, что департамент труда США вывел узбекский хлопок из перечня запрещающего госзакупки товаров, изготовленных с использованием принудительного детского труда. «Департамент труда США 25 марта принял окончательное решение по выводу узбекского хлопка из Перечня Исполнительного приказа, запрещающего госзакупки в США товаров, изготовленных с использованием принудительного детского труда», - говорится в сообщении.





В узбекских СМИ 29 марта публикуется материал УзА «Заседание Совета командующих Пограничными войсками». В нем говорится, что в Ташкенте 28 марта состоялось очередное заседание Совета командующих Пограничными войсками государств – участников Содружества Независимых Государств.





Газета «Народное слово» 28 марта опубликовала информацию «Проверка не застала врасплох». В ней говорится, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Узбекистана начал комплексную проверку боевой готовности войск Юго-Западного особого военного округа.





Газета «Хабар» опубликовала обзорный материал о выборах президента Украины под заголовком «Большой прыжок». В подзаголовке написано: «Сбудется ли мечта Владимира Зеленского стать президентом не только в кино, но и в жизни?». Автор приводит данные о кандидатах на пост главы Украины и лидере президентской гонки - Владимире Зеленском.





В этом же издании поднимается проблема мардикеров-женщин. Журналистка пообщалась с женщинами, которые добывают себе пропитание наемным трудом, и рассказал об их трудных судьбах. «Почему председатели махаллей, в которых проживают эти женщины, получают зарплату от государства? Почему они не помогают этим людям? Почему нельзя создать нормальные условия для того, чтобы эти женщины могли цивилизованно получать работу?», - задается автор риторическими вопросами.





«Иктсисодий газета» опубликовала статью под заголовком «Если докажут, что я действительно виноват, пусть меня осудят еще на 19 лет». Автор рассказывает о предпринимателе, в отношении которого после налоговых проверок было возбуждено уголовное дело, и он в 2008 году был осужден к 19 годам лишения свободы. Бизнесмен не признавал вины и писал жалобы во все инстанции. В 2017 году он вышел на свободу и с тех пор пытается вернуть свои предприятия и возродить свой бизнес. Но его обращения остаются без ответа.





Газета «Махалла» под рубрикой «Горькая правда» опубликовала статью под заголовком «Проблемы выявили, но не решили». Автор пишет об одном из сел Навоийской области, в котором проверяющие комиссии установили необходимость ремонта и оснащения медучреждения и детского сада, решения вопроса водоснабжения. Но, по его словам, проверяющие ограничились констатацией фактов, ничего в селе так и не изменилось.





В этом же издании опубликована реплика «Осталось только одно название - парк». Речь о парке культуры и отдыха в Джизаке. На снимках видна запущенная территория с грудами мусора и пасущимися коровами. В руководстве парки заявили, что нашли инвестора из Чехии, готов инвестировать 100 миллионов долларов, но хокимият не выносит решение о выделении земли. В администрации сообщили, что решение было вынесено, но бизнесмены потребовали увеличить срок использования территории парка с 30 до 49 лет, а также удалить условие начать инвестировании в течение первого года работы.





В газете «Оила даврасида» опубликован большой материал под заголовком «Библиотека, которая нуждается в книгах». Автор пишет о том, что в селах Бухарской области библиотеки остались без внимания. Журналист посетила в Пешкунском районе библиотеку, которую в 1969 году люди построили методом хашара. Сегодня это здание нуждается в капитальном ремонте, оно абсолютно не соответствует современным стандартам. Как оказалось, и библиотечный фонд нуждается в пополнении.





Газета «Хукук» опубликовала материал под заголовком «Кто даст гарантии качеству мяса?». Автор пишет о низком качестве поставляемых в магазины и на рынки мяса, не соответствии санитарным нормам существующих скотобоен.

Еженедельное издание «Жамият» опубликовало материал под заголовком «Чем недовольны путешественники?». Автор приводит мнения о том, какие проблемы возникают на пути расширения сферы туризма. Специалисты сферы обращают внимание на то, что иностранцы прибывают в страну не только самолетом. Поэтому надо приводить в порядок железнодорожные и автомобильные станции и пограничные переходы. Китайский бизнесмен пожаловался на длительность сроков получения виз, а филиппинский на то, что у него конфисковали пять тысяч долларов из восьми с половиной, которые он забыл при въезде задекларировать.







