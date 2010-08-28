Дар предвидения



Члены парламентской фракции партии либеральных демократов внесли в Законодательную палату Олий Мажлиса проект дополнений в статью 4 Конституции Республики Узбекистан, предлагая закрепить в ней английский язык в качестве официального языка (не путать с государственным), а китайский и русский - в качестве языков межнационального общения. Причем, именно в этой, а не в иной, последовательности. В случае принятия поправок первый абзац статьи 4 будет выглядеть следующим образом:



«Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык. Официальным языком Республики Узбекистан является английский язык. Языками межнационального общения Республики Узбекистан являются китайский и русский языки».



По мнению либерально настроенных демократов, конституционно закрепленное расширение используемого языкового диапазона позволит Узбекистану более органично интегрироваться в мировое политическое, экономическое, культурное и информационное пространство.



Отдельно говоря о важности введения в повседневный оборот китайского языка, либералы ссылаются на мудрый совет своим соотечественникам, в своё время данный старшей дочерью первого президента Казахстана: «Учите китайский».



Она на 20 лет вперед видит, уверены узбекские парламентарии.



Агентство Dezinform



В случае принятия поправок первый абзац статьи 4 будет выглядеть следующим образом:«Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык. Официальным языком Республики Узбекистан является английский язык. Языками межнационального общения Республики Узбекистан являются китайский и русский языки».По мнению либерально настроенных демократов, конституционно закрепленное расширение используемого языкового диапазона позволит Узбекистану более органично интегрироваться в мировое политическое, экономическое, культурное и информационное пространство.Отдельно говоря о важности введения в повседневный оборот китайского языка, либералы ссылаются на мудрый совет своим соотечественникам, в своё время данный старшей дочерью первого президента Казахстана: «Учите китайский».Она на 20 лет вперед видит, уверены узбекские парламентарии.