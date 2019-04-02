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Grenade, grenade, grenade моя

Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана, вместе с семьями откомандированные в распоряжение Центрального командования ВС США, выступили с инициативой создания вдали от родины ансамбля художественной самодеятельности «Grenade, grenade, grenade моя». Предполагается, что в программе художественного коллектива будут песни и пляски народов мира.

В эти дни потенциальные участники ансамбля, проявившие способности в хоровом пении, разучивают переведенную на узбекский язык песню «Хотят ли русские войны». Днями ранее, судя по сообщению национального информационного агентства УзА, узбекские офицеры варили сумаляк для офицеров Центрального командования ВС США.

Агентство Dezinform

Grenade, grenade, grenade моя






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Просмотров: 1252     1 апреля 2019



 
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