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Рожденное в муках

Сорок восемь авторитетных узбекских семей, пожелавших сохранить инкогнито, вызвались добровольно, безо всяких предварительных условий, в кратчайшие сроки и в полном объёме погасить внешний долг Узбекистана, на 1 января 2019 года составляющий 17,3 миллиарда долларов. Комментируя своё намерение, в письменной форме направленное в адрес руководства страны, главы семей рассказали о неожиданно нахлынувших муках совести, переполнивших их патриотических чувствах и стремлении внести посильный вклад в процветание родины.
 
По информации из осведомленных источников, в настоящее время особо доверенные лица инициаторов погашения внешнего долга ведут переговоры с представителями международных финансовых институтов на предмет технической реализации самого масштабного в истории разового многомиллиардного транша.

О реакции власти на предложение авторитетных семей пожертвовать государству часть своих трудовых сбережений пока неизвестно.

Агентство Dezinform

Рожденное в муках






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Просмотров: 2067     1 апреля 2019


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