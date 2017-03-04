Барьер для контрабанды



С 1 апреля все мобильные устройства, использующие сети GSM-операторов Узбекистана, обязаны пройти автоматическую регистрацию IMEI (International Mobile Equipment Identity), что фактически исключит ввоз в страну контрафактных телефонов, планшетов и прочей аналогичной по предназначению аппаратуры.



Согласно



С целью предотвращения покупки устройства, находящегося в «черном» списке (краденого), либо имеющего некорректный IMEI,



Добавим к сказанному, что IMEI присваивается уполномоченными организациями и хранится в прошивке аппарата.





Согласно официально распространенной информации, «регистрация IMEI будет проводиться бесплатно. При этом от абонентов, уже использующих свои мобильные устройства в сетях местных GSM-операторов, не потребуется никаких действий – за них все сделают мобильные операторы».С целью предотвращения покупки устройства, находящегося в «черном» списке (краденого), либо имеющего некорректный IMEI, создан сайт uzimei.uz, где можно проверить уникальный код конкретного устройства.Добавим к сказанному, что IMEI присваивается уполномоченными организациями и хранится в прошивке аппарата.