Одного поля ягоды

На основании ежегодного рейтинга издания The Sunday Times, российские миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович попали в список богатейших налоговых резидентов Великобритании. Об этом сообщил сайт «Преступная Россия».
Алишер Усманов занял восьмое место с состоянием в 10,56 млрд фунтов стерлингов, Роман Абрамович - на тринадцатом месте с 9,33 млрд фунтов стерлингов.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства