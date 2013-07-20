Одного поля ягоды



На основании ежегодного рейтинга издания The Sunday Times, российские миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович попали в список богатейших налоговых резидентов Великобритании. Об этом сообщил сайт «Преступная Россия».



Алишер Усманов занял восьмое место с состоянием в 10,56 млрд фунтов стерлингов, Роман Абрамович - на тринадцатом месте с 9,33 млрд фунтов стерлингов.



