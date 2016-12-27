Слушать будут только свои

Государственная компания UMS сообщила о подключении к правительственной мобильной связи сотрудников ряда министерств и ведомств. В частности, с 1 апреля пользователями правительственной мобильной связи стали сотрудники министерств экономики и промышленности, культуры, внутренних дел, а также местного автопрома.
В дальнейшем связью поэтапно будут охвачены и другие государственные служащие, входящие в перечень работников государственных органов, организаций, органов государственной власти на местах, дипломатических представительств Узбекистана за рубежом, для которых использование системы при исполнении служебных обязанностей является обязательным.
Будут ли государственные служащие сами платить за пользование правительственной мобильной связью или расходы возьмет на себя бюджет (налогоплательщик), UMS не уточнила.
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