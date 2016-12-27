Слушать будут только свои

Государственная компания UMS сообщила о подключении к правительственной мобильной связи сотрудников ряда министерств и ведомств. В частности, с 1 апреля пользователями правительственной мобильной связи стали сотрудники министерств экономики и промышленности, культуры, внутренних дел, а также местного автопрома.

Будут ли государственные служащие сами платить за пользование правительственной мобильной связью или расходы возьмет на себя бюджет (налогоплательщик), UMS не уточнила.









В дальнейшем связью поэтапно будут охвачены и другие государственные служащие, входящие в перечень работников государственных органов, организаций, органов государственной власти на местах, дипломатических представительств Узбекистана за рубежом, для которых использование системы при исполнении служебных обязанностей является обязательным.