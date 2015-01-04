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Жильё и жульё

31 марта – 6 апреля 2019 года

В воскресных номерах газет 31 марта опубликован большой отчет УзА о втором дне посещения президентом страны Бухарской области под заголовком «Результаты реформ укрепляют веру людей в завтрашний день».

Республиканские издания 2 апреля опубликовали отчет УзА о совещании, которое провел президент под заголовком «Определены основные задачи по реализации договоренностей и соглашений, принятых по итогам визита на высшем уровне в ОАЭ». В нем сообщается, что «в ходе визита высшее руководство ОАЭ выразило полную поддержку осуществляемым в Узбекистане коренным реформам и преобразованиям. Свидетельством растущего доверия к нашей стране является усиливающийся интерес бизнес-кругов Эмиратов к Узбекистану».

Кроме того, печатные издания поместили на своих страницах указ «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере ветеринарии и животноводства» и постановление «Об организации деятельности Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан».

В газетах 4 апреля под заголовком «Программы по реализации пяти инициатив послужат интересам молодежи и женщин» опубликовано сообщение УзА о совещании по вопросам практической реализации пяти инициатив, вобравших в себя комплексные меры, направленные на создание дополнительных условий для воспитания и образования молодежи, повышения занятости женщин, которое провел президент.

В этих же номерах газет опубликован указ «О мерах по коренному повышению статуса института махалли в работе с проблемами населения» и постановление «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности».

В республиканских изданиях 5 апреля опубликовано сообщение «Доходы бюджета и поступления от экспорта – важный источник развития социальной сферы». В нем рассказывается, что под председательством президента 4 апреля состоялось видеоселекторное совещание, посвященное результативности исполнения прогнозов поступлений в Государственный бюджет и экспорта, а также обеспечению неукоснительного выполнения показателей прогнозов на первое полугодие 2019 года.

Здесь же публикуются указ «О мерах по коренному повышению статуса института махалли в работе с проблемами населения» и постановление «О дополнительных мерах по своевременному оснащению аграрного сектора сельскохозяйственной техникой».

В субботних номерах газет опубликовано постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество».

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» в течение минувшей неделе опубликовали законы «Об административном надзоре за отдельной категорией лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказания» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан». 

Ряд изданий 6 апреля перепечатали сообщение УзА «Узбекистан – Казахстан: расширяется сотрудничество в области безопасности». В нем говорится о том, что в Ташкенте 5 апреля состоялся пятый раунд двусторонних консультаций между аппаратами советов безопасности Республики Узбекистан и Республики Казахстан, в ходе которой стороны отметили, что данное мероприятие имеет важное значение в деле обеспечения региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития стран Центральной Азии.

Еженедельное издание «Жамият» в заметке «Загляните в наш детсад, дорогой хоким» продолжает поднимать проблемы детских дошкольных учреждений. Журналист пишет о положении детсада, расположенного в городе Каттакурган Самаркандской области. «Посещение этого учреждения оставляет гнетущее впечатление. Здание старое, полуразвалившееся, спортплощадки нет. При виде туалетов для детей хочется плакать. Санитарное состояние столовой также не соответствует нормам».

Газета «Махалла» опубликовала реплику «Кто торгует продукцией, цена на которую непрерывно растет?». Речь о рынках, где торговля мясом и другими продуктами не соответствуют санитарным нормам. «Мясо реализуется в условиях полной антисанитарии, часто без разрешительных документов. На прилавках много просроченной продукции», - пишет журналист. 

В этом же издании под рубрикой «Положение дел» опубликована статья под заголовком «Вот бы чиновники сами пожили в домах, которые нам дают». В подзаголовке написано: «Как можно объяснить то, что, несмотря на множество претензий, одни и те же строительные фирмы «спокойно» побеждают в тендерах». Журналист рассказывает о новостройках нескольких районов Самаркандской области, откуда в редакцию поступило множество жалоб. Его собеседники заявляют о том, что радость от новоселья сменилась глубоким разочарованием. Журналист сообщает, что к новым домам приходится пробираться по непролазной грязи и лужам, работы по благоустройству территорий не сделаны. 

«Внешне дома выглядят вполне прилично, но внутри начинаются сюрпризы. Газ не подведен, отопительной системы либо нет, либо она сделана спустя рукава, стены покрыты трещинами…». На условиях анонимности он приводит слова одного руководителя строительной организации, который признался, что строить приходится из того, что есть в наличии. «Компания «Кишлоккурилишинвест» предоставляет нам 18 видов стройматериалов. Выбора у нас нет, вот и выкручиваемся. А внешние коммуникации входят в компетенцию местных хокимиятов», - признается он. 

Газета «Ишонч» опубликовала большой критический материал из Андижанского района под заголовком «В тесноте и в обиде…». Его автор, ссылаясь на многочисленные жалобы получивших так называемое доступное жилье, описывает проблемы, с которыми они столкнулись новоселы. Начинает он с того, что даже место для новостроек выбрано неверно. Застройки осуществляются вплотную к домам частного сектора. В результате жители многоэтажек будут видеть все, что происходит в их дворах. Но главной проблемой здесь оказалась канализация. Нормальных очистных сооружений никто не предусмотрел. В одном месте стоки сливают в близлежащее «искусственное озеро», в других случаях – в емкости возле домов. Содержимое время от времени вывозят. Новоселы жалуются, что на невыносимый зловонный запах, от которого не спасают даже закрытые окна. 

Автор делает вывод, что строят новые дома и заселяют впопыхах, без создания нормальной инфраструктуры, в том числе очистных сооружений.  

Жильё и жульё


Соб. инф.



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Просмотров: 1266     7 апреля 2019


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