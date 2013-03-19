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Тамерлан на Lacetti

7 апреля в Ташкенте состоялось масштабная демонстрация личных автомобилей военнослужащих подразделений Министерства обороны, приуроченная к 683-й годовщине со дня рождения Амира Темура, за пределами Узбекистана более известного под именем Тамерлан.

В костюмированном автомобильном дефиле, старт которому был дан у площади, примыкающей к бывшему Ташкентскому военному общевойсковому краснознаменному командному училищу (ТВОККУ) имени Ленина, участвовали около ста легковых автомобилей местного производства. Дабы наглядно показать неразрывную связь времен, организаторы праздника переодели два десятка человек в костюмы воинов эпохи средневекового завоевателя.

Заметим, что в Ташкенте это не первое массовое театрализованное представление с привлечением военнослужащих и сотрудников органов правопорядка. Ощущение, что в штат оборонного ведомства, равно ему подобных, ввели массовиков-затейников, окончивших институт культуры, но не нашедших себе лучшего применения.

Тамерлан на Lacetti


Соб. инф.



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Просмотров: 94     8 апреля 2019


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