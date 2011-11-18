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Как подготовить тендер. Инструкция

Осенью 2018 года, был инициирован проект на закупку аппаратно-программного комплекса систем электронной очереди и оценки качества услуг Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана (АПК СЭООК). Требования к системе, указанные в техническом задании, изначально были заточены под определённого производителя, а именно под шведскую компанию QMATIC GROUP. На этот факт сразу указали несколько компаний производителей систем электронной очереди. 

Дабы не быть голословными, приведем некоторые из пунктов технического задания указывающих на изначальную ангажированность закупки.

Инфокиоск
«Инфокиоск должен иметь возможность установки заводской подсветки брендируемой области». Подобное решение по умолчанию реализовано у Qmatic Intro 17. У других производителей данная опция может быть реализована по желанию заказчика, но в рамках государственных учреждений не имеет функциональной нагрузки и приведёт к удорожанию проекта.
«Встроенных динамиков: не менее 2 шт». Функция, реализованная в инфокиосках компании Qmatic, но не являющаяся обязательной, т.к. всё звуковое сопровождение может осуществляться через главное информационное табло.
«Высота инфокиоска с напольной подставкой: не более 1300 мм». Указанный размер является размером стандартного инфокиоска Qmatic Intro 17. Данное требование не несёт функциональной нагрузки и является необоснованным. 

Табло оператора 
«Цвет корпуса и аксессуаров табло: серебристый». Стандартный цвет табло Qmatic.
 
Пульт оценки
«Количество кнопок для оценки: не менее 5». Пульт, который делает только Qmatic. В большинстве случаев производители ушли от использования кнопочных пультов. В основном, используются сенсорные устройства.

Центральный сервер
«Тип крепления в комплекте с медиа проигрывателем: оригинальный кронштейн стандарта VESA для установки за телевизором». Решение Qmatic, у каждого производителя данная опция может быть реализована по-разному, например, сервер может быть встроенным в терминал, и это никак не влияет на работу системы.

Учитывая, что на территории Республики Узбекистан компания Insight Solutions является единственным официальным партнёром компании Qmatic Group, можно предположить, что проект планировалось реализовать без проведения тендерных мероприятий. Компания Insight Solutions инициировала выезд делегации Агентства государственных услуг Узбекистана в штаб квартиру Qmatic Group в Швеции, в ходе которого была достигнута договорённость о реализации проекта, что противоречит регламентированным нормам и требованиям к закупкам для бюджетных организаций. 

Спрашивается, кем составлялось техническое задание и с кем согласовывалось? Почему выбор поставщика осуществлялся без проведения тендерных мероприятий? Проводился ли финансовый анализ рынка? Насколько решение компании Qmatic является уникальным, ведь имеются другие производители, чьи решения соответствуют всем современным требованиям к системам электронных очередей. И, наконец, на каком основании делегация Агентства государственных услуг выехала на встречу с поставщиками и договорилась о реализации проекта, когда имеются установленные нормы осуществления закупок?

Как подготовить тендер. Инструкция


Соб. инф.



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Просмотров: 418     9 апреля 2019


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