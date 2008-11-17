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Как иностранку развели на 16 миллионов

Пять дней назад СМИ сообщили, что после критики президента Государственный налоговый комитет Узбекистана создал специальную комиссию, которая займется вливанием «новой крови» в систему. Богатое воображение сразу представило очередь из молодых и не очень мужчин, с горящими глазами, жаждущими пополнить поредевшие ряды бойцов налогового фронта.  В день, когда в было освобождено от должностей сразу 7 начальников районных налоговых инспекций, мой коллега посетил Мирабадскую налоговую инспекцию. Цель визита - разобраться с налогом, который потребовали с его дочери. 

Суть проблемы проста. Дочь получила в 2010 году в наследство от умершей бабушки квартиру, кадастровая стоимость которой на дату принятия наследства составляла 4 714 585 сумов. После чего уехала и сменила гражданство. В апреле 2019 года она приехала в Ташкент и продала квартиру за 84 400 000 сумов. Следует отметить, что за это время кадастровая стоимость была проиндексирована и составила 84 360 000 сумов. 

При регистрации сделки нотариус заявила, что надо заплатить налог. Коллега связался с ГНК, где ему сказали, что налог не нужно платить. Однако на следующий день в кадастровой службе покупателю квартиры отказали в регистрации права собственности, и ему пришлось ехать в налоговую инспекцию, чтобы разобраться в ситуации. Разговаривать пришлось с заместителем начальника отдела доходов физических лиц. Несмотря на все приводимые аргументы, налоговик заявил: «Все платят, и вы заплатите».

Так как мой коллега на следующий день должен был уезжать, он отдал деньги покупателю, который от имени его дочери оплатил налог в размере 15 937 100 сумов. А также попросил меня разобраться в ситуации. Вот что я выяснил. 

В Налоговом кодексе есть целый раздел № 6 «Налог на доходы физических лиц». Налогоплательщиками являются физические лица, имеющие налогооблагаемый доход в соответствии с настоящим Кодексом. К физическим лицам, в соответствии со статьей 16 часть 4, относятся граждане Узбекистана, граждане иностранных государств, лица без гражданства. В соответствии со статьей 168 НК «Особенности налогообложения физических лиц-нерезидентов», доходы физических лиц-нерезидентов, полученные у источников в Республики Узбекистан, подлежат налогообложению с учетом особенностей и по ставкам, предусмотренным статьей 182 НК. То есть, по ставке 20 процентов.

Напомню, что дочь коллеги является нерезидентом Республики Узбекистан. Теперь надо определится, что является доходом. В данном случае реализация квартиры относится к имущественному доходу. В соответствии со статьей 176 пункт 4, доход от реализации недвижимого имущества определяется как разница между кадастровой стоимостью и ценой реализации. В нашем случае разница составляет 40 тысяч сумов, а значит налог должен быть всего 8 тысяч сумов. 

Отдельного определения имущественного дохода для нерезидентов в Налоговом кодексе нет. Но есть в нем статья 179 – «Доходы физических лиц, не подлежащих налогообложению», где в пункте 11 сказано, что не подлежит налогообложению продажа жилого помещения при условии сделок более одного раза в течение последовательного двенадцатимесячного периода. Таким образом дочери коллеги не надо было платить вообще никакого налога. 

Мне стало интересно, как же документально оформлены те самые 15 937 100 сумов. И я получил копии справки и квитанции. К моему удивлению в справке № 1985 от 8 апреля 2019 года имелась ссылка на статью 192 Налогового кодекса «Порядок предоставления декларации о доходах». Но дочь коллеги декларации не предоставляла и ничего не подписывала. О каких задекларированных доходах речь?

Вот так работают наши налоговые органы. Имейте в виду.

Григорий Борисов, юрист.

Как иностранку развели на 16 миллионов






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Просмотров: 445     11 апреля 2019


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