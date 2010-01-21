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Ташкент претендует на центр

10 апреля на заседании Международного пресс-клуба обсудили ход работ на строительстве Центра исламской цивилизации. 

Журналисты узнали, что к строительству привлечена известная компания Wilmotte & Associes Architectes (Франция), а для декоративной отделки здания предполагается доставить натуральные камни из Бразилии, Италии, Германии. Ответственные за реализацию проекта поведали также, что параллельно со строительством формируются разделы музея и библиотеки, составляется перечень экспонатов, рукописей, иных исторических документов. Ведется работа и по отбору самых надежных и качественных витрин, предназначенных для музейных экспонатов от производителей Канады, Германии, США.

Напомни, что на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью Йорке президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил необходимость довести до мировой общественности подлинно гуманистическую суть ислама — священной религии, призывающей к добру и миру. С целью борьбы против невежества, пропаганды исторического наследия и исламской культуры по инициативе президента было принято решение о создании Центра исламской цивилизации.

По материалам пресс-релиза МПК

Ташкент претендует на центр






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Просмотров: 260     11 апреля 2019


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