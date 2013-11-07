По лучшему из сценариев

В Казахстане перед всенародным праздником Наурыз случилось беспрецедентное для Центральной Азии событие. Президент страны Нурсултан Назарбаев, занимавший пост три десятилетия добровольно передал власть спикеру верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву. Бессменный лидер Казахстана сложил полномочия и не стал дожидаться очередных выборов, чем немало удивил коллег и партнеров. Что теперь будет с Казахстаном и как отставка Назарбаева скажется на ситуации в стране и регионе?





На самом деле, отставка 19 марта стала неожиданностью только для тех, кто не следил пристально за событиями в Казахстане. Те же, кто был в курсе происходящего в республике, знали, что страна готовится к транзиту власти. Казахстан давно начал процесс перехода от суперпрезидентской модели правления к парламентаризму, а сам Нурсултан Назарбаев совсем недавно обратился в Конституционный Совет за разъяснением процесса добровольного сложения полномочий. Поэтому отставка была ожидаемой и даже во многом естественной.

Нурсултан Назарбаев был последним действующим главой государства, вступившим в должность еще в эпоху Советского Союза. За время своего президентства он сделал максимум для республики, и если бы в мире была универсальная система оценки эффективности работы глав государств, то первый президент Казахстана согласно ей, без сомнения, получил максимальное количество баллов.

За время президентства Назарбаева сформирована новая государственность, построена рыночная экономика, модернизированы все институты общества, обеспечено повышение доходов населения в 9 раз, сокращен уровень бедности в 10 раз, запущены стратегические программы развития, сохранено равновесие в отношениях Казахстана с полярными по интересам игроками - Китаем, Россией и США. В целом повышен статус республики на международной арене.





Из девяностых страна со взрывоопасным многонациональным составом, с промышленностью исключительного союзного подчинения, переставшей полностью функционировать в те же годы, с колоссальным грузом социальных и экономических проблем и нерешенным вопросом границ, вышла без междоусобиц, войн и кровопролития. Казахстан стал успешным, экономически процветающим государством. Взяв за основу принцип «сначала экономика, потом политика», Нурсултан Назарбаев первым сделал то, на что не решался ни один из соседей: провел приватизацию, открыл двери страны для большого капитала. Что из этого вышло - можно сейчас наблюдать воочию: Казахстан давно и уверенно опережает соседей во всевозможных международных рейтингах развития, экономической привлекательности и защите инвесторов.





Можно долго перечислять заслуги первого президента Казахстана. Материала хватило было на многотомное сочинение. Он действительно сделал много для страны, региона и, как бы пафосно это ни звучало, для всего мира. Назарбаев показал уникальный пример добропорядочности и здравомыслия. Казахстан отказался от ядерного оружия в то время, когда все отчаянно пытались его заполучить. Страна могла хорошо заработать на этом арсенале, но при этом поставила бы под угрозу и собственную судьбу, и судьбу мира. Но Нурсултан Назарбаев не стал этого делать. Он доказал миру, что авторитет можно заработать, не бряцая оружием.





«Давайте скажем прямо: и Казахстан, и соседи очень многим обязаны Назарбаеву» - так коротко, но ёмко о заслугах первого президента выразился историк и журналист Леонид Млечин. Точнее и не скажешь.





Так почему Назарбаев ушел? Сейчас много говорят о том, что он в возрасте, и якобы и могло стать причиной отставки. Да, первому президенту Казахстана 78 лет. Но он в прекрасной физической форме! И в отставку подал, думается, совсем не по причине физиологической. Иначе ушел бы совсем из политики, а этого не случилось.





Назарбаев поступил в свойственной ему манере - мудро и дальновидно. Понимая, что нерешенный вопрос транзита власти создает опасную неопределённость в обществе, вызывает опасения зарубежных партнеров и иностранных инвесторов, он решил досрочно сложить полномочия и уступить место более молодому политику. Решил поступить так, как никогда не поступали лидеры стран региона так, как поступают только смелые политики.





Сложив полномочия досрочно, Нурсултан Назарбаев реализовал самый главный политический риск страны. И сделал это мягко и без потрясений. Страна без спотыканий и шока прошла этап конституционного перехода власти и перешла в новую историческую эпоху. И те, кто говорят, что ситуация в Казахстане теперь еще менее предсказуема, чем была прежде, ошибаются.

В Казахстане не случится серьезных потрясений. Во-первых, потому что новый президент Касым-Жомарт Токаев будет полностью придерживаться курса своего предшественника. Это он подтвердил во время церемонии присяги. Значит, внешний и внутренний курс республика сохранит без изменений. Все основные институты власти Казахстана будут работать согласно прежним установкам и принципам.





Во-вторых, президент в Казахстане с недавних пор - не единственный, кто несет всю полноту ответственности за принимаемые в стране решения. С 2017 года в республике запущен демократический процесс перехода от суперпрезидентской к президентско-парламентской форме правления. Первый этап перераспределения ответственности от президента к правительству и парламенту уже случился. Министры и парламентарии получили около 40 разного рода полномочий, которыми раньше был наделен только глава государства.

В-третьих, Нурсултан Назарбаев не уходит из политики совсем. Он остается на посту председателя Совета безопасности с широкими полномочиями, на посту главы правящей партии и в роли Лидера Нации. Он остается авторитетным политиком, который по-прежнему может влиять на судьбу своей страны.

И это - лучший из возможных сценариев…









Абдусамат Сапарбаев



