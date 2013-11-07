 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Братья По лучшему из сценариев
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


По лучшему из сценариев

В Казахстане перед всенародным праздником Наурыз случилось беспрецедентное для Центральной Азии событие. Президент страны Нурсултан Назарбаев, занимавший пост три десятилетия добровольно передал власть спикеру верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву. Бессменный лидер Казахстана сложил полномочия и не стал дожидаться очередных выборов, чем немало удивил коллег и партнеров. Что теперь будет с Казахстаном и как отставка Назарбаева скажется на ситуации в стране и регионе?

На самом деле, отставка 19 марта стала неожиданностью только для тех, кто не следил пристально за событиями в Казахстане. Те же, кто был в курсе происходящего в республике, знали, что страна готовится к транзиту власти. Казахстан давно начал процесс перехода от суперпрезидентской модели правления к парламентаризму, а сам Нурсултан Назарбаев совсем недавно обратился в Конституционный Совет за разъяснением процесса добровольного сложения полномочий. Поэтому отставка была ожидаемой и даже во многом естественной.
 
Нурсултан Назарбаев был последним действующим главой государства, вступившим в должность еще в эпоху Советского Союза. За время своего президентства он сделал максимум для республики, и если бы в мире была универсальная система оценки эффективности работы глав государств, то первый президент Казахстана согласно ей, без сомнения, получил максимальное количество баллов.
 
За время президентства Назарбаева сформирована новая государственность, построена рыночная экономика, модернизированы все институты общества, обеспечено повышение доходов населения в 9 раз, сокращен уровень бедности в 10 раз, запущены стратегические программы развития, сохранено равновесие в отношениях Казахстана с полярными по интересам игроками - Китаем, Россией и США. В целом повышен статус республики на международной арене. 

Из девяностых страна со взрывоопасным многонациональным составом, с промышленностью исключительного союзного подчинения, переставшей полностью функционировать в те же годы, с колоссальным грузом социальных и экономических проблем и нерешенным вопросом границ, вышла без междоусобиц, войн и кровопролития. Казахстан стал успешным, экономически процветающим государством. Взяв за основу принцип «сначала экономика, потом политика», Нурсултан Назарбаев первым сделал то, на что не решался ни один из соседей: провел приватизацию, открыл двери страны для большого капитала. Что из этого вышло - можно сейчас наблюдать воочию: Казахстан давно и уверенно опережает соседей во всевозможных международных рейтингах развития, экономической привлекательности и защите инвесторов.

Можно долго перечислять заслуги первого президента Казахстана. Материала хватило было на многотомное сочинение. Он действительно сделал много для страны, региона и, как бы пафосно это ни звучало, для всего мира. Назарбаев показал уникальный пример добропорядочности и здравомыслия. Казахстан отказался от ядерного оружия в то время, когда все отчаянно пытались его заполучить. Страна могла хорошо заработать на этом арсенале, но при этом поставила бы под угрозу и собственную судьбу, и судьбу мира. Но Нурсултан Назарбаев не стал этого делать. Он доказал миру, что авторитет можно заработать, не бряцая оружием. 

«Давайте скажем прямо: и Казахстан, и соседи очень многим обязаны Назарбаеву» - так коротко, но ёмко о заслугах первого президента выразился историк и журналист Леонид Млечин. Точнее и не скажешь.

Так почему Назарбаев ушел? Сейчас много говорят о том, что он в возрасте, и якобы и могло стать причиной отставки. Да, первому президенту Казахстана 78 лет. Но он в прекрасной физической форме! И в отставку подал, думается, совсем не по причине физиологической. Иначе ушел бы совсем из политики, а этого не случилось.

Назарбаев поступил в свойственной ему манере - мудро и дальновидно. Понимая, что нерешенный вопрос транзита власти создает опасную неопределённость в обществе, вызывает опасения зарубежных партнеров и иностранных инвесторов, он решил досрочно сложить полномочия и уступить место более молодому политику. Решил поступить так, как никогда не поступали лидеры стран региона так, как поступают только смелые политики.

Сложив полномочия досрочно, Нурсултан Назарбаев реализовал самый главный политический риск страны. И сделал это мягко и без потрясений. Страна без спотыканий и шока прошла этап конституционного перехода власти и перешла в новую историческую эпоху. И те, кто говорят, что ситуация в Казахстане теперь еще менее предсказуема, чем была прежде, ошибаются.
 
В Казахстане не случится серьезных потрясений. Во-первых, потому что новый президент Касым-Жомарт Токаев будет полностью придерживаться курса своего предшественника. Это он подтвердил во время церемонии присяги. Значит, внешний и внутренний курс республика сохранит без изменений. Все основные институты власти Казахстана будут работать согласно прежним установкам и принципам.

Во-вторых, президент в Казахстане с недавних пор - не единственный, кто несет всю полноту ответственности за принимаемые в стране решения. С 2017 года в республике запущен демократический процесс перехода от суперпрезидентской к президентско-парламентской форме правления. Первый этап перераспределения ответственности от президента к правительству и парламенту уже случился. Министры и парламентарии получили около 40 разного рода полномочий, которыми раньше был наделен только глава государства.
 
В-третьих, Нурсултан Назарбаев не уходит из политики совсем. Он остается на посту председателя Совета безопасности с широкими полномочиями, на посту главы правящей партии и в роли Лидера Нации. Он остается авторитетным политиком, который по-прежнему может влиять на судьбу своей страны.
 
И это - лучший из возможных сценариев…


Абдусамат Сапарбаев

По лучшему из сценариев






Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1924     12 апреля 2019


Пересечения по теме
  • Уважаемый Эмомали Шарипович... 7 ноября 2013 в рубрике Братья
  • Что ни хуш, то келибсиз 26 ноября 2007 в рубрике Братья
  • Спи спокойно, товарищ мигрант 10 января 2015 в рубрике Братья
  • Узбекистан под охраной НАТО 14 мая 2014 в рубрике Братья
  • Под китайским зонтиком 1 июня 2012 в рубрике Братья
  • Земляки помянули родину 3 декабря 2007 в рубрике Братья
  • Киргизия: быть или не быть? 20 мая 2010 в рубрике Братья
  • Президент снизошел до вице-премьера 27 октября 2010 в рубрике Братья
  • Демократия по-соседски 25 мая 2007 в рубрике Братья
  • Посол пошел на повышение 23 ноября 2008 в рубрике Братья
  • Киргизию разобрали на базы 1 августа 2009 в рубрике Братья
  • Таджики зимой не замерзнут. Киргизы - тоже 28 декабря 2006 в рубрике Братья
  • Солдаты Узбекистана поют в Сочи 11 апреля 2014 в рубрике Братья
  • Посидим, поокаем... 25 ноября 2007 в рубрике Братья
  • Вперед, к Полумесяцу 21 июля 2008 в рубрике Братья


    •
     
    Архив новостей
    «    Апрель 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Пока - заместителем
      13 апреля 2019 в рубрике Назначения
    2. Чёрная дыра из «чёрного золота»
      13 апреля 2019 в рубрике Ракурс
    3. По лучшему из сценариев
      12 апреля 2019 в рубрике Братья
    4. Ташкент претендует на центр
      11 апреля 2019 в рубрике Факт
    5. Как иностранку развели на 16 миллионов
      11 апреля 2019 в рубрике Ракурс
    6. Как подготовить тендер. Инструкция
      9 апреля 2019 в рубрике Ситуация
    7. Тамерлан на Lacetti
      8 апреля 2019 в рубрике Дата
    8. Жильё и жульё
      7 апреля 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. Слушать будут только свои
      3 апреля 2019 в рубрике Факт
    10. Одного поля ягоды
      3 апреля 2019 в рубрике Лица
    11. Барьер для контрабанды
      2 апреля 2019 в рубрике Факт
    12. Рожденное в муках
      1 апреля 2019 в рубрике Говорят
    13. Дар предвидения
      1 апреля 2019 в рубрике Парламент
    14. Grenade, grenade, grenade моя
      1 апреля 2019 в рубрике Связи
    15. Комиссий много, толку мало
      31 марта 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    16. Чубайсов след?
      28 марта 2019 в рубрике Экономика
    17. Суд граждане не жалуют
      28 марта 2019 в рубрике Ракурс
    18. Состязание в идиотизме
      28 марта 2019 в рубрике Власть
    19. Игра в кошки-мышки
      27 марта 2019 в рубрике Мнение
    20. Можно ли приватизировать кладбище?
      26 марта 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    21. Издержки воспитания
      26 марта 2019 в рубрике Бывает...
    22. Президента встретил вице-премьер
      25 марта 2019 в рубрике Связи
    23. Бедные, но счастливые
      24 марта 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. По волнам нашей памяти
      23 марта 2019 в рубрике Факт
    25. Г. Рахимов: «Верю, что правда восторжествует»
      23 марта 2019 в рубрике Лица
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Рожденное в муках  (9698 просмотров)
      1 апреля 2019 с сайта Говорят
    2. Дуня кайтарова ждать не заставила  (8875 просмотров)
      17 марта 2019 с сайта Право
    3. Состязание в идиотизме  (6747 просмотров)
      28 марта 2019 с сайта Власть
    4. Г. Рахимов: «Верю, что правда восторжествует»  (6657 просмотров)
      23 марта 2019 с сайта Лица
    5. Суд граждане не жалуют  (6522 просмотров)
      28 марта 2019 с сайта Ракурс
    6. Чубайсов след?  (6422 просмотров)
      28 марта 2019 с сайта Экономика
    7. Дайте жалобную книгу  (6399 просмотров)
      19 марта 2019 с сайта Ситуация
    8. Издержки воспитания  (6254 просмотров)
      26 марта 2019 с сайта Бывает...
    9. Как в ГНК сук рубят  (6247 просмотров)
      20 марта 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    10. Жизнь станет лучше. Жить будем веселее  (6204 просмотров)
      16 марта 2019 с сайта Право
    11. Головой вперёд  (6187 просмотров)
      20 марта 2019 с сайта Соседи
    12. У кого флагшток длиннее  (5980 просмотров)
      21 марта 2019 с сайта Бывает...
    13. Дар предвидения  (5939 просмотров)
      1 апреля 2019 с сайта Парламент
    14. Одного поля ягоды  (5928 просмотров)
      3 апреля 2019 с сайта Лица
    15. Игра в кошки-мышки  (5901 просмотров)
      27 марта 2019 с сайта Мнение
    16. Президента встретил вице-премьер  (5805 просмотров)
      25 марта 2019 с сайта Связи
    17. Барьер для контрабанды  (5802 просмотров)
      2 апреля 2019 с сайта Факт
    18. Слушать будут только свои  (5698 просмотров)
      3 апреля 2019 с сайта Факт
    19. Можно ли приватизировать кладбище?  (5458 просмотров)
      26 марта 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    20. Новая эпоха свободной жизни  (5122 просмотров)
      22 марта 2019 с сайта Дата
    21. Танцы на льду  (4922 просмотров)
      16 марта 2019 с сайта Факт
    22. Жильё и жульё  (4844 просмотров)
      7 апреля 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    23. По волнам нашей памяти  (4650 просмотров)
      23 марта 2019 с сайта Факт
    24. Тамерлан на Lacetti  (4428 просмотров)
      8 апреля 2019 с сайта Дата
    25. Как иностранку развели на 16 миллионов  (4336 просмотров)
      11 апреля 2019 с сайта Ракурс
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства