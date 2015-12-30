 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Ракурс Чёрная дыра из «чёрного золота»
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Чёрная дыра из «чёрного золота»

Некоторое время назад СМИ Узбекистана сообщили о передаче 45 процентов акций АО «Узбекуголь» в доверительное управление российской компании ООО «ПрогрессГортех». Дело не в том, что эта компания только создана, и даже не в том, кто за компанией стоит и на каких условиях она получает угледобывающую отрасль в доверительное управление. Вопрос - в каком состоянии передается отрасль. И где грань, отделяющая «чёрное золото» от чёрной дыры?  

Необходимо сказать, что в суверенном Узбекистане традиционно много внимания уделялось угольной промышленности. Может быть, даже излишне много. Так, постановлением Кабинета Министров от 6 июня 2013 года № 161 «Об утверждении программы модернизации, технического перевооружения предприятий угольной промышленности и ее сбалансированного развития на период 2013-2018 годы» было поручено осуществить реализацию инвестиционных проектов на сумму 555,2 миллиона долларов США. 

В постановлении было отмечено, что в 2012 году объем добычи угля составил 3 752 тысячи тонн, а объем вскрыши 13,9 млн. кубических метров. Была поставлена задача добыть в 2016 году 6 530 тысяч тонн угля, а объем вскрыши довести до 73 миллионов кубометров. Для надзора за выполнением задания была создана межведомственная группа из ответственных руководителей. 

Ровно четыре года спустя выходит уже постановление президента Республики Узбекистан № 3054 «О программе дальнейшего развития и модернизации угольной промышленности на 2017- 2021 годы», где отмечается, что объем добычи угля составил в 2016 году 3 900 тысяч тонн (вместо задания 6 530 тысяч тонн), а объем вскрыши - всего 20.9 миллиона кубических метров (вместо 73 миллионов). В очередной раз утверждается перечень инвестиционных проектов на сумму 585 миллионов долларов США, а также установлено задание по добыче угля в 2021 году в объеме 11 150 тысяч тонн. 

Не знаем, сколько освоено средств в АО «Узбекуголь», но как видно из постановления президента Узбекистана № 3380 от 8 ноября 2017 года, задолженность общества по кредитам на 1 июля 2017 года составляла 122 миллиона долларов США и 494 миллиарда сумов. 

В годы суверенного развития Узбекистана АО «Узбекуголь», как «чемодан без ручки», передавали то АО «Узбекэнерго», то ГАЖК «Узбекистон темир иуллари».  Теперь - россиянам. Заметим, что в конце восьмидесятых годов прошлого столетия в Узбекской ССР добывалось более 5 500 тысяч тонн угля ежегодно, а объемы вскрышных работ достигали 30 миллионов кубических метров.

Сумеют ли новые менеджеры хотя бы приблизиться к этим показателям или через несколько лет выйдет новое постановление, констатирующее упадок отрасли, – вопрос. Где им найти второго Анатолия Лелеко, возглавлявшего объединение 16 лет подряд? Или второго Яна Гринблата - директора разреза «Ангренский», кавалера ордена Ленина? Не видно на горизонте и второго Ахмеджана Мусаджанова, в советском прошлом - директора шахты №9...

Чёрная дыра из «чёрного золота»


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1533     13 апреля 2019


Пересечения по теме
  • Пережили засуху, дождёмся и изобилия 30 декабря 2015 в рубрике Ракурс
  • Готовится операция по изъятию долларов 28 апреля 2014 в рубрике Ракурс
  • Первый блин видели только избранные 4 сентября 2006 в рубрике Ракурс
  • Мыльный пузырь из хлопка-сырца 23 октября 2012 в рубрике Ракурс
  • Чего изволите-с?... 23 ноября 2007 в рубрике Ракурс
  • Жизнь не сложилась… 9 июня 2011 в рубрике Ракурс
  • Испытание неизвестностью 26 июня 2007 в рубрике Ракурс
  • Зимнее обострение шизофрении? 11 января 2007 в рубрике Ракурс
  • Прогрессирующая шиза или?.. 6 июля 2013 в рубрике Ракурс
  • Визит в Японию: Азимов в качестве гейши 4 февраля 2011 в рубрике Ракурс
  • Гульнара Каримова: иллюзии и коллизии 25 августа 2013 в рубрике Ракурс
  • Партизан получил индульгенцию 16 мая 2007 в рубрике Ракурс
  • ГНК и легализация провокаций 28 января 2013 в рубрике Ракурс
  • Курманбек Бакиев ушел в партизаны 8 апреля 2010 в рубрике Ракурс
  • Из учреждения не выносить 29 декабря 2011 в рубрике Ракурс


    •
     
    Архив новостей
    «    Апрель 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Пока - заместителем
      13 апреля 2019 в рубрике Назначения
    2. Чёрная дыра из «чёрного золота»
      13 апреля 2019 в рубрике Ракурс
    3. По лучшему из сценариев
      12 апреля 2019 в рубрике Братья
    4. Ташкент претендует на центр
      11 апреля 2019 в рубрике Факт
    5. Как иностранку развели на 16 миллионов
      11 апреля 2019 в рубрике Ракурс
    6. Как подготовить тендер. Инструкция
      9 апреля 2019 в рубрике Ситуация
    7. Тамерлан на Lacetti
      8 апреля 2019 в рубрике Дата
    8. Жильё и жульё
      7 апреля 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. Слушать будут только свои
      3 апреля 2019 в рубрике Факт
    10. Одного поля ягоды
      3 апреля 2019 в рубрике Лица
    11. Барьер для контрабанды
      2 апреля 2019 в рубрике Факт
    12. Рожденное в муках
      1 апреля 2019 в рубрике Говорят
    13. Дар предвидения
      1 апреля 2019 в рубрике Парламент
    14. Grenade, grenade, grenade моя
      1 апреля 2019 в рубрике Связи
    15. Комиссий много, толку мало
      31 марта 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    16. Чубайсов след?
      28 марта 2019 в рубрике Экономика
    17. Суд граждане не жалуют
      28 марта 2019 в рубрике Ракурс
    18. Состязание в идиотизме
      28 марта 2019 в рубрике Власть
    19. Игра в кошки-мышки
      27 марта 2019 в рубрике Мнение
    20. Можно ли приватизировать кладбище?
      26 марта 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    21. Издержки воспитания
      26 марта 2019 в рубрике Бывает...
    22. Президента встретил вице-премьер
      25 марта 2019 в рубрике Связи
    23. Бедные, но счастливые
      24 марта 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. По волнам нашей памяти
      23 марта 2019 в рубрике Факт
    25. Г. Рахимов: «Верю, что правда восторжествует»
      23 марта 2019 в рубрике Лица
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Рожденное в муках  (9698 просмотров)
      1 апреля 2019 с сайта Говорят
    2. Дуня кайтарова ждать не заставила  (8875 просмотров)
      17 марта 2019 с сайта Право
    3. Состязание в идиотизме  (6747 просмотров)
      28 марта 2019 с сайта Власть
    4. Г. Рахимов: «Верю, что правда восторжествует»  (6657 просмотров)
      23 марта 2019 с сайта Лица
    5. Суд граждане не жалуют  (6522 просмотров)
      28 марта 2019 с сайта Ракурс
    6. Чубайсов след?  (6422 просмотров)
      28 марта 2019 с сайта Экономика
    7. Дайте жалобную книгу  (6399 просмотров)
      19 марта 2019 с сайта Ситуация
    8. Издержки воспитания  (6254 просмотров)
      26 марта 2019 с сайта Бывает...
    9. Как в ГНК сук рубят  (6247 просмотров)
      20 марта 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    10. Жизнь станет лучше. Жить будем веселее  (6204 просмотров)
      16 марта 2019 с сайта Право
    11. Головой вперёд  (6187 просмотров)
      20 марта 2019 с сайта Соседи
    12. У кого флагшток длиннее  (5980 просмотров)
      21 марта 2019 с сайта Бывает...
    13. Дар предвидения  (5939 просмотров)
      1 апреля 2019 с сайта Парламент
    14. Одного поля ягоды  (5928 просмотров)
      3 апреля 2019 с сайта Лица
    15. Игра в кошки-мышки  (5901 просмотров)
      27 марта 2019 с сайта Мнение
    16. Президента встретил вице-премьер  (5805 просмотров)
      25 марта 2019 с сайта Связи
    17. Барьер для контрабанды  (5802 просмотров)
      2 апреля 2019 с сайта Факт
    18. Слушать будут только свои  (5698 просмотров)
      3 апреля 2019 с сайта Факт
    19. Можно ли приватизировать кладбище?  (5458 просмотров)
      26 марта 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    20. Новая эпоха свободной жизни  (5122 просмотров)
      22 марта 2019 с сайта Дата
    21. Танцы на льду  (4922 просмотров)
      16 марта 2019 с сайта Факт
    22. Жильё и жульё  (4844 просмотров)
      7 апреля 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    23. По волнам нашей памяти  (4650 просмотров)
      23 марта 2019 с сайта Факт
    24. Тамерлан на Lacetti  (4431 просмотров)
      8 апреля 2019 с сайта Дата
    25. Как иностранку развели на 16 миллионов  (4336 просмотров)
      11 апреля 2019 с сайта Ракурс
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства