Чёрная дыра из «чёрного золота»

Некоторое время назад СМИ Узбекистана сообщили о передаче 45 процентов акций АО «Узбекуголь» в доверительное управление российской компании ООО «ПрогрессГортех». Дело не в том, что эта компания только создана, и даже не в том, кто за компанией стоит и на каких условиях она получает угледобывающую отрасль в доверительное управление. Вопрос - в каком состоянии передается отрасль. И где грань, отделяющая «чёрное золото» от чёрной дыры ?





Необходимо сказать, что в суверенном Узбекистане традиционно много внимания уделялось угольной промышленности. Может быть, даже излишне много. Так, постановлением Кабинета Министров от 6 июня 2013 года № 161 «Об утверждении программы модернизации, технического перевооружения предприятий угольной промышленности и ее сбалансированного развития на период 2013-2018 годы» было поручено осуществить реализацию инвестиционных проектов на сумму 555,2 миллиона долларов США.





В постановлении было отмечено, что в 2012 году объем добычи угля составил 3 752 тысячи тонн, а объем вскрыши 13,9 млн. кубических метров. Была поставлена задача добыть в 2016 году 6 530 тысяч тонн угля, а объем вскрыши довести до 73 миллионов кубометров. Для надзора за выполнением задания была создана межведомственная группа из ответственных руководителей.





Ровно четыре года спустя выходит уже постановление президента Республики Узбекистан № 3054 «О программе дальнейшего развития и модернизации угольной промышленности на 2017- 2021 годы», где отмечается, что объем добычи угля составил в 2016 году 3 900 тысяч тонн (вместо задания 6 530 тысяч тонн), а объем вскрыши - всего 20.9 миллиона кубических метров (вместо 73 миллионов). В очередной раз утверждается перечень инвестиционных проектов на сумму 585 миллионов долларов США, а также установлено задание по добыче угля в 2021 году в объеме 11 150 тысяч тонн.





Не знаем, сколько освоено средств в АО «Узбекуголь», но как видно из постановления президента Узбекистана № 3380 от 8 ноября 2017 года, задолженность общества по кредитам на 1 июля 2017 года составляла 122 миллиона долларов США и 494 миллиарда сумов.





В годы суверенного развития Узбекистана АО «Узбекуголь», как «чемодан без ручки», передавали то АО «Узбекэнерго», то ГАЖК «Узбекистон темир иуллари». Теперь - россиянам. Заметим, что в конце восьмидесятых годов прошлого столетия в Узбекской ССР добывалось более 5 500 тысяч тонн угля ежегодно, а объемы вскрышных работ достигали 30 миллионов кубических метров.





Сумеют ли новые менеджеры хотя бы приблизиться к этим показателям или через несколько лет выйдет новое постановление, констатирующее упадок отрасли, – вопрос. Где им найти второго Анатолия Лелеко, возглавлявшего объединение 16 лет подряд? Или второго Яна Гринблата - директора разреза «Ангренский», кавалера ордена Ленина? Не видно на горизонте и второго Ахмеджана Мусаджанова, в советском прошлом - директора шахты №9...







