Светить - и никаких гвоздей



Итак, в Узбекистане в очередной раз внесли изменения в правила дорожного движения, кои по замыслу разработчиков, должны повысить уровень безопасности на дорогах. В частности, отныне водителей автотранспортных средств обязали двигаться только с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Радует, что не с включенным звуковым сигналом, имитирующим вой сирены.



Совсем недавно нас убеждали в необходимости введения обязательной и регулярной платной переподготовки водителей автотранспорта юридических лиц, с вручением сертификата частной компании Avtotest. Практика показала, что деньги частная компания исправно метёт, но на дорогах безопаснее не стало.



Вряд ли изменит ситуацию и вертолет, который, со слов работников автоинспекции, скоро будет барражировать над столицей республики. Кто-нибудь вообще задумывался, какая польза от этого вертолёта и во сколько его бессмысленная эксплуатация обойдется налогоплательщику? Кто-нибудь в структурах власти вообще сопоставляет затраты с эффективностью? Или лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай?



Складывается устойчивое ощущение, что все без исключения министерства и ведомства увлеклись внешними эффектами и количеством исходящих от них инициатив. Будем смотреть на вещи трезво: демонстративное пренебрежение правилами участников дорожного движения – результат падения общего уровня культуры населения, культуры общежития и культуры вождения как её составляющей.



Наглый проезд на красный свет, выброшенный возле соседнего подъезда пакет с мусором в расчете, что кто-то другой отнесет его в мусорный бак, или сплевывание насвая на перекрестке через приоткрытую дверь автомобиля – действия одного порядка и одной категории граждан.



Грустно признать, но за последние тридцать лет кардинально изменились качественные характеристики жителей столицы Узбекистана. Всё реже встречаются присущие им еще недавно интеллигентность, личная скромность, уважение к старшим, почитание трудолюбия. Уровень общечеловеческой культуры подменил культ денег и культ власти. В почете сегодня - не труженики села, не рабочие промышленных предприятий, а бизнесмены с капиталом сомнительного происхождения и чиновники, использующие должность для личного обогащения и обогащения своей многочисленной родни. Из девяностых вернулись праздничные тосты: «Выпьем за то, чтобы нам было всё можно, и нам за это ничего не было». Звоночек.



… Можно обязать всех водителей оснастить автомобили громкоговорителями, в автоматическом режиме выдающими; «Поберегись, поберегись». Сложно, но можно.



Можно законодательно закрепить начисление административных штрафов, исходя из размера ВВП на душу населения. Парламент утвердит. Или обязать всё население страны (как водителей, так и пешеходов) ежегодно, а желательно – два раза в год, проходить платное обучение в системе Avtotest. Парламент и это поддержит.



Можно запустить над Ташкентом не только вертолёт, но и эскадрилью дирижаблей с опознавательными знаками ГУВД, обеспечив каждого представителя органов правопорядка парашютом на случай необходимости экстренного десантирования в районе ДТП. Для этого достаточно в десять раз увеличить размер штрафов за нарушение ПДД. Нам не привыкать.



Много чего можно. Но пока мы не научимся уважать друг друга, пока уважение к закону, равенство всех перед ним, вне зависимости от социального и имущественного статуса, соблюдение цивилизованных норм общежития по умолчанию не станут потребностью, рассчитывать на позитивные изменения бессмысленно.



Совсем недавно нас убеждали в необходимости введения обязательной и регулярной платной переподготовки водителей автотранспорта юридических лиц, с вручением сертификата частной компании Avtotest. Практика показала, что деньги частная компания исправно метёт, но на дорогах безопаснее не стало.Вряд ли изменит ситуацию и вертолет, который, со слов работников автоинспекции, скоро будет барражировать над столицей республики. Кто-нибудь вообще задумывался, какая польза от этого вертолёта и во сколько его бессмысленная эксплуатация обойдется налогоплательщику? Кто-нибудь в структурах власти вообще сопоставляет затраты с эффективностью? Или лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай?Складывается устойчивое ощущение, что все без исключения министерства и ведомства увлеклись внешними эффектами и количеством исходящих от них инициатив. Будем смотреть на вещи трезво: демонстративное пренебрежение правилами участников дорожного движения – результат падения общего уровня культуры населения, культуры общежития и культуры вождения как её составляющей.Наглый проезд на красный свет, выброшенный возле соседнего подъезда пакет с мусором в расчете, что кто-то другой отнесет его в мусорный бак, или сплевывание насвая на перекрестке через приоткрытую дверь автомобиля – действия одного порядка и одной категории граждан.Грустно признать, но за последние тридцать лет кардинально изменились качественные характеристики жителей столицы Узбекистана. Всё реже встречаются присущие им еще недавно интеллигентность, личная скромность, уважение к старшим, почитание трудолюбия. Уровень общечеловеческой культуры подменил культ денег и культ власти. В почете сегодня - не труженики села, не рабочие промышленных предприятий, а бизнесмены с капиталом сомнительного происхождения и чиновники, использующие должность для личного обогащения и обогащения своей многочисленной родни. Из девяностых вернулись праздничные тосты: «Выпьем за то, чтобы нам было всё можно, и нам за это ничего не было». Звоночек.… Можно обязать всех водителей оснастить автомобили громкоговорителями, в автоматическом режиме выдающими; «Поберегись, поберегись». Сложно, но можно.Можно законодательно закрепить начисление административных штрафов, исходя из размера ВВП на душу населения. Парламент утвердит. Или обязать всё население страны (как водителей, так и пешеходов) ежегодно, а желательно – два раза в год, проходить платное обучение в системе Avtotest. Парламент и это поддержит.Можно запустить над Ташкентом не только вертолёт, но и эскадрилью дирижаблей с опознавательными знаками ГУВД, обеспечив каждого представителя органов правопорядка парашютом на случай необходимости экстренного десантирования в районе ДТП. Для этого достаточно в десять раз увеличить размер штрафов за нарушение ПДД. Нам не привыкать.