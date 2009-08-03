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Светить - и никаких гвоздей

Итак, в Узбекистане в очередной раз внесли изменения в правила дорожного движения, кои по замыслу разработчиков, должны повысить уровень безопасности на дорогах. В частности, отныне водителей автотранспортных средств обязали двигаться только с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Радует, что не с включенным звуковым сигналом, имитирующим вой сирены.

Совсем недавно нас убеждали в необходимости введения обязательной и регулярной платной переподготовки водителей автотранспорта юридических лиц, с вручением сертификата частной компании Avtotest. Практика показала, что деньги частная компания исправно метёт, но на дорогах безопаснее не стало.

Вряд ли изменит ситуацию и вертолет, который, со слов работников автоинспекции, скоро будет барражировать над столицей республики. Кто-нибудь вообще задумывался, какая польза от этого вертолёта и во сколько его бессмысленная эксплуатация обойдется налогоплательщику? Кто-нибудь в структурах власти вообще сопоставляет затраты с эффективностью? Или лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай?

Складывается устойчивое ощущение, что все без исключения министерства и ведомства увлеклись внешними эффектами и количеством исходящих от них инициатив. Будем смотреть на вещи трезво: демонстративное пренебрежение правилами участников дорожного движения – результат падения общего уровня культуры населения, культуры общежития и культуры вождения как её составляющей.

Наглый проезд на красный свет, выброшенный возле соседнего подъезда пакет с мусором в расчете, что кто-то другой отнесет его в мусорный бак, или сплевывание насвая на перекрестке через приоткрытую дверь автомобиля – действия одного порядка и одной категории граждан.

Грустно признать, но за последние тридцать лет кардинально изменились качественные характеристики жителей столицы Узбекистана. Всё реже встречаются присущие им еще недавно интеллигентность, личная скромность, уважение к старшим, почитание трудолюбия. Уровень общечеловеческой культуры подменил культ денег и культ власти. В почете сегодня - не труженики села, не рабочие промышленных предприятий, а бизнесмены с капиталом сомнительного происхождения и чиновники, использующие должность для личного обогащения и обогащения своей многочисленной родни. Из девяностых вернулись праздничные тосты: «Выпьем за то, чтобы нам было всё можно, и нам за это ничего не было». Звоночек.

… Можно обязать всех водителей оснастить автомобили громкоговорителями, в автоматическом режиме выдающими; «Поберегись, поберегись». Сложно, но можно.

Можно законодательно закрепить начисление административных штрафов, исходя из размера ВВП на душу населения. Парламент утвердит. Или обязать всё население страны (как водителей, так и пешеходов) ежегодно, а желательно – два раза в год, проходить платное обучение в системе Avtotest. Парламент и это поддержит.

Можно запустить над Ташкентом не только вертолёт, но и эскадрилью дирижаблей с опознавательными знаками ГУВД, обеспечив каждого представителя органов правопорядка парашютом на случай необходимости экстренного десантирования в районе ДТП. Для этого достаточно в десять раз увеличить размер штрафов за нарушение ПДД. Нам не привыкать.

Много чего можно. Но пока мы не научимся уважать друг друга, пока уважение к закону, равенство всех перед ним, вне зависимости от социального и имущественного статуса, соблюдение цивилизованных норм общежития по умолчанию не станут потребностью, рассчитывать на позитивные изменения бессмысленно.

Светить - и никаких гвоздей


Редакция



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Просмотров: 1120     14 апреля 2019


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