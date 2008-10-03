Горе от ума нам не грозит

Уважаемая редакция. Ознакомился с вашей публикацией об изменениях в ПДД, инициируемых службой автоинспекции МВД. Согласен, что это очередная дорогостоящая глупость, представленная в форме позитивного предложения. Согласен и с тем, что сегодня идёт соревнование должностных лиц по количеству нововведений. Как в известном анекдоте: предлагают поменять местами кровати, хотя очевидно, что сменить надо персонал.





Включенный ближний свет фар безопаснее наши дороги не сделает, но в дополнительные траты автовладельцев введет точно. Ближний свет уместен в условиях плохой видимости на трассе со скоростным движением, но абсолютно бессмысленен в городе с постоянными ограничениями скорости.





Такая же глупость - изменение приоритета при въезде на кольцевой перекресток. Лучше не станет, а биться машины будут регулярно. К тому же, на дорогах возникнут заторы, с чем в России уже столкнулись.





Глупость - запрет на парковку вдоль дорог под углом 45 градусов. В Ташкенте и сегодня негде поставить машину в виду того, что дороги утыканы запрещающими стоянку и остановку знаками. Изменение правил в три раза сократит и без того ничтожное количество парковочных мест.





Нет мозгов у тех, кто вносит подобные предложения, простите за резкость. И о законодателях вы верно сказали. Горе от ума им не грозит. Есть желание отличиться, а мозгов нет.





С уважением, Февзи Умаров.



