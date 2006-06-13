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Один труп каждые сутки

По сообщению Генеральной прокуратуры Узбекистана, за первые три месяца нынешнего года в стране совершено 90 убийств, то есть по одному ежесуточно. За первые три месяца прошлого года в Узбекистане убили 123 человека. Отметив эту позитивную тенденцию, представители надзорного ведомства успокоили граждан своей страны и туристов, заявив, что почти все убийства удалось раскрыть.

Один труп каждые сутки


Соб. инф.



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Просмотров: 1565     18 апреля 2019


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