Один труп каждые сутки











По сообщению Генеральной прокуратуры Узбекистана, за первые три месяца нынешнего года в стране совершено 90 убийств, то есть по одному ежесуточно. За первые три месяца прошлого года в Узбекистане убили 123 человека. Отметив эту позитивную тенденцию, представители надзорного ведомства успокоили граждан своей страны и туристов, заявив, что почти все убийства удалось раскрыть.