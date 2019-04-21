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Стратегическое особое

Концертом мастеров искусств, символизирующим дружбу народов, завершился визит в Узбекистан президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В ходе визита была подписана Совместная декларация об особом стратегическом партнерстве, документы, поощряющие взаимную защиту инвестиций, очерчивающие параметры сотрудничества в области изучения космоса.

В рамках визита также подписаны соглашения по реализации программ и проектов в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества на сумму, превышающую 12 миллиардов долларов. Кроме того, корейцам подарили свободную экономическую зону «Ангрен», переименовав её в «Инчхон».

Напомним, что Узбекистан посещали почти все президенты Южной Кореи последних трех десятилетий. Предшественницу нынешнего - Пак Кын Хе, как известно, обвинили в коррупции и в апреле 2018 года приговорили к длительному сроку тюремного заключения. В коррупции был уличен Ли Мен Бак, занимавший пост главы государства до Пак Кын Хе. Наряду с прочим, ему вменили в вину, что фактически владел заводом по производству запчастей к автомобилям. 5 октября 2018 года его приговорили к 15-ти годам лишения свободы. 

В 1996 году в Южной Корее были осуждены военный диктатор Чон Ду Хван, организовавший военный переворот 1979 года, и его преемник на посту президента Ро Дэ У. В 2009 году, находившийся под следствием бывший президент Южной Кореи Но Му Хен, не стал ждать оглашения обвинительного приговора и покончил с собой.

Стратегическое особое


Соб. инф.



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Просмотров: 1658     20 апреля 2019



 
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