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Лес рубят - топить нечем

15-20 апреля 2019 года

В воскресных номерах газет 14 апреля опубликовано интервью с президентом Казахстана под заголовком «Эффективное двустороннее взаимодействие Казахстана и Узбекистана – важный фактор стабильности, безопасности и устойчивого развития центральноазиатского региона». Касым-Жомарт Токаев рассказал корреспонденту УзА о достигнутых результатах, нынешнем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном.

Все республиканские издания 16 апреля опубликовали большой отчет о госвизите К-Ж Токаева под заголовком «Казахстан – наш ближайший сосед, надежный и стратегический партнер» и выступления президентов двух стран на торжественной церемонии открытия года Казахстана в Узбекистане.

В республиканских изданиях 17 апреля опубликован материал «О государственном визите президента Республики Корея в Узбекистан». В этих же номерах газеты на первых поместили сообщение УзА «Президент Узбекистана принял заместителя министра иностранных дел Великобритании». 

«Глава нашего государства, тепло приветствуя гостя, с глубоким удовлетворением отметил динамичное развитие узбекско-британских многоплановых отношений в последние годы. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Алан Дункан, выразив Президенту нашей страны искреннюю признательность за гостеприимство, передал теплые приветствия и наилучшие пожелания от Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй», - пишет УзА.

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 18 апреля опубликовали интервью с президентом Мун Чжэ Ином под заголовком «В основе быстрого сближения Республики Корея и Республики Узбекистан лежат отношения дружбы и доверия».

В этот же день в печати распространены постановления президента «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» и «Об утверждении стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами в Республике Узбекистан на период 2019–2028 годов».

19 апреля газеты поместили на своих страницах  указ «О мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере сельского хозяйства» и постановление «О совершенствовании деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан».

В субботних номерах газет опубликован отчет УзА о пребывании южнокорейского президента в стране под заголовком «Отношения между Республикой Узбекистан и Республикой Корея подняты на уровень особого стратегического партнерства».

В этот же день СМИ распространили постановление президента «Об утверждении национальной программы по совершенствованию эндокринологической помощи населению Республики на 2019-2021 годы».

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 16 апреля опубликовали материал спецкоров под заголовком «Решение построить атомную станцию – это взгляд в будущее». Речь - об участии делегации республики в Сочи на международном форуме «Атомэкспо-2019».

В газете «Хабар» пуд рубрикой «Международная жизнь» опубликован обзор под заголовком «Илхан Омар: «Критики не могут задушить мой голос». Автор рассказал о конфликте, который разгорелся из-за того, что женщина-конгрессмен упомянула  о теракте 11 сентября на заседании Совета по американо-исламским отношениям (CAIR), которое состоялось в конце марта. Жесткая критика обрушилась на демократку после реакции президента США Дональда Трампа, который косвенно обвинил Омар в пренебрежительном отношении к этой трагедии.

В этом же издании целая страница отведена под критический материал, озаглавленный «Кладбище пней». Автор описывает безжалостную вырубку деревьев в Китабском районе Кашкадарьинской области. Но он же, изучив причины этого, пишет о том, что люди вынуждены заготавливать в предгорьях дрова в виду отсутствия газа, электричества, угля. «Нам приходиться буквально выживать во время холодов, поэтому вырубаются деревья, используется кизяк. Было бы чем отапливать наши дома, мы не трогали бы деревья», - сказали корреспонденту местные жители.

Газета «Адолат» опубликовала 19 апреля материал под заголовком «Кто наносит ущерб внутренним дорогам?». В нем речь идет о том, что депутаты Кизилтепинского района Навоийской области обсудили состояние внутренних дорог, детсадов и школ. Участники встречи говорили о низком качестве строительства дорог, большом количестве недоделок при выполнении ремонтных работ.

Еженедельник «Оила даврасида» опубликовал заметку «Кто отвечает за качество доступного жилья?». В ней рассказывается о пресс-конференции, организованной компанией «Кишлок курилиш инвест». Основные вопросы касались качества возводимого жилья. Специалисты компании сообщили, что за качество отвечают подрядчики, которых привлекает «Кишлок курилиш инвест» на тендерной основе. «Мониторим жалобы домовладельцев, для этого создали специальный отдел. В случаях, когда строители срывают сроки, допускают хищения материалов, мы отказываемся от их услуг», - рассказал представитель компании. 

Газета «Махалла» опубликовала реплику, озаглавленную «Сначала отремонтировали, потом снесли». Речь о том, что в одном из сел Сурхандарьинской области был старенький сельский врачебный пункт. Его методом хашара отремонтировали, оснастили. Но потом местные власти его снесли, заявив, что будет построен новый. Теперь нет ни старого, ни нового. «Может быть стоило сначала построить новый, а потом сносить старый СВП», - жалуются местные жители.

В этом же издании под рукбрикой «Актуальная тема» опубликован материал под заголовком «Вместо снесенных домов, построят современные здания». Редакция обратилась в хокимият Ташкента с просьбой прокомментировать снос жилья в городе, который вызвал серьезное недовольство жителей. В ответ представители администрации сообщили, что ряд многоэтажных строений устарели, серьезной реконструкции требуют системы водоснабжения и канализации. «Надо признать, что люди опираются на слухи, верят им, в результате возникает непонимание», - сказали в хокимияте.

Лес рубят - топить нечем


Соб. инф.



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Просмотров: 230     21 апреля 2019


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