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Не жалешь ты себя, Владимир Александрович

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента страны. По предварительным данным, безоговорочную победу в нем одержал Владимир Зеленский, на момент подготовки текста набравший свыше 75 процента голосов. Его оппонент Петр Порошенко не набрал и четверти от того, что получил конкурент, признал поражение, но обещал остаться в политике.


Не жалешь ты себя, Владимир Александрович


Соб. инф.



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Просмотров: 115     22 апреля 2019


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