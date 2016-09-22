Почему молчат адвокаты

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла появившуюся в глобальной сети информацию о применении «физического и психологического насилия» в отношении некогда влиятельных должностных лиц надзорного ведомства, суд над которыми проходит в Ташкенте. Отметим, что опровержение прозвучало от стороны обвинения, а не от стороны защиты и не от самих подсудимых.

Напомним, что в Узбекистане прокуратура одновременно наделена правом ведения следствия, осуществления правового надзора за его ходом и представлением государственного обвинения в суде. При таком раскладе добровольное признание «физического и психологического насилия» к подследственным исключено по определению.





Редакция максимально далека от стремления представить группу бывших высокопоставленных чиновников правоприменительных ведомств, оказавшихся на скамье подсудимых, безвинно пострадавшими агнцами. Не бывает в этой системе агнцев. Не выживут они здесь. Но мы уверены, что торжества закона можно достичь, лишь строго соблюдая закон. Всё остальное - конъюнктурная имитация торжества.









По версии Генеральной прокуратуры, «предварительное расследование проводилось в строгом соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, никаких пыток или иных незаконных действий в отношении обвиняемых и их близких родственников не допускалось».Заявив, что «гарантирует принятие всех необходимых мер по обеспечению прав и свобод граждан, привлеченных к участию в уголовном деле», Генеральная прокуратура умолчала о том, что со всех адвокатов, участвующих в судебном процессе, взята подписка о неразглашении материалов уголовного дела и хода судебного следствия. Эксперты склонны считать, что именно подписка, нарушение условий которой может повлечь отзыв лицензии на право заниматься адвокатской деятельностью, и объясняет солидарное молчание адвокатов подсудимых.Не объяснила прокуратура и того, почему судебные слушания по делу Р. Кадырова «и примкнувших к нему», при их безусловной общественной значимости, проходят в обстановке особой секретности.