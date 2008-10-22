А ну-ка, девушки

Согласно постановлению президента Узбекистана, с 1 сентября этого года минимальный возраст женщин, вступающих в брак, не может быть ниже 18 лет. Пока еще допускается регистрация брака в 17, а в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка) глава администрации по месту проживания потенциальной невесты вправе дать согласие и на более раннее замужество.

Нижнего возрастного предела для беременности и рождения ребенка постановление не предусматривает.



