Порчу и сглаз снимет Минюст

Изучив опыт Уганды, Замбии и Кении, Министерство юстиции Узбекистана намерено выступить с инициативой законодательно запретить деятельность на территории страны колдунов, экстрасенсов и прорицателей. Нарушивших запрет планируется штрафовать в административном порядке и даже привлекать к уголовной ответственности по ст. 168 УК (мошенничество).
Любопытно, как ситуация будет развиваться дальше: подпадет ли под запрет деятельность астрологов и запретят ли местным изданиям публиковать астрологические прогнозы?
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