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Порчу и сглаз снимет Минюст

Изучив опыт Уганды, Замбии и Кении, Министерство юстиции Узбекистана намерено выступить с инициативой законодательно запретить деятельность на территории страны колдунов, экстрасенсов и прорицателей. Нарушивших запрет планируется штрафовать в административном порядке и даже привлекать к уголовной ответственности по ст. 168 УК (мошенничество).

Любопытно, как ситуация будет развиваться дальше: подпадет ли под запрет деятельность астрологов и запретят ли местным изданиям публиковать астрологические прогнозы?

Порчу и сглаз снимет Минюст


Соб. инф.



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Просмотров: 1355     23 апреля 2019


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