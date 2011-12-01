Порчу и сглаз снимет Минюст

Изучив опыт Уганды, Замбии и Кении, Министерство юстиции Узбекистана намерено выступить с инициативой законодательно запретить деятельность на территории страны колдунов, экстрасенсов и прорицателей. Нарушивших запрет планируется штрафовать в административном порядке и даже привлекать к уголовной ответственности по ст. 168 УК (мошенничество).

Любопытно, как ситуация будет развиваться дальше: подпадет ли под запрет деятельность астрологов и запретят ли местным изданиям публиковать астрологические прогнозы?