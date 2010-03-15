С думой о себе







Конечно же, это не единичный случай. Совсем недавно директором Агентства по управлению государственными активами был назначен Нодирбек Джураев, ранее работавший первым заместителем министра юстиции. Первое, что он сделал, - включил себя и своих близких в Наблюдательные Советы АО, что предполагало ежегодный доход около $100 тысяч. И это при зарплате в 40 миллионов сумов в месяц.



Но не только. Он вынудил центры аренды приобрести Toyota Land Cruiser Prado, стоимостью $70 тысяч каждый. Видите ли, в регионах неудобно ездить на Chevrolet Malibu. И это всего за три месяца пребывания в должности. Его, правда, с треском сняли - поставили бывшего первого заместителя министра финансов Ахадбека Хайдарова.



Средства массовой информации Узбекистана сообщили, что общественный благотворительный фонд «Вакф» при Духовном управлении мусульман страны (ДУМ) приобрел автомобиль Chevrolet Malibu 2, стоимостью 276 миллионов сумов ($32,5 тысячи). Автомобиль предназначен для председателя благотворительного фонда Искандара Халилова.Конечно же, это не единичный случай. Совсем недавно директором Агентства по управлению государственными активами был назначен Нодирбек Джураев, ранее работавший первым заместителем министра юстиции. Первое, что он сделал, - включил себя и своих близких в Наблюдательные Советы АО, что предполагало ежегодный доход около $100 тысяч. И это при зарплате в 40 миллионов сумов в месяц.