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Ветераны войны получат вознаграждение

Президент Узбекистана установил единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) сумов. Вознаграждение приурочено к празднованию 74-й годовщины Победы над фашизмом. В Узбекистане это - День Памяти и Почестей, отмечаемый ежегодно 9 мая.

Со времен первого президента Узбекистана Великую Отечественную войну в стране официально именуют Второй мировой войной. Распространение георгиевских ленточек здесь не возбраняется, но и не приветствуется.

Ветераны войны получат вознаграждение


Соб. инф.



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Просмотров: 573     25 апреля 2019


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