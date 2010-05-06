Ветераны войны получат вознаграждение

Президент Узбекистана установил единовременное денежное вознаграждение
участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 7 500 000 (семь
миллионов пятьсот тысяч) сумов. Вознаграждение приурочено к празднованию
74-й годовщины Победы над фашизмом. В Узбекистане это - День Памяти и
Почестей, отмечаемый ежегодно 9 мая.
Со времен первого президента Узбекистана Великую Отечественную войну в стране официально именуют Второй мировой войной. Распространение георгиевских
ленточек здесь не возбраняется, но и не приветствуется.
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