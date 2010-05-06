Ветераны войны получат вознаграждение

Президент Узбекистана установил единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) сумов. Вознаграждение приурочено к празднованию 74-й годовщины Победы над фашизмом. В Узбекистане это - День Памяти и Почестей, отмечаемый ежегодно 9 мая.







Со времен первого президента Узбекистана Великую Отечественную войну в стране официально именуют Второй мировой войной. Распространение георгиевских ленточек здесь не возбраняется, но и не приветствуется.







