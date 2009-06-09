Понеслась вода по кочкам







Напомним, что стоимость потребления холодной воды за последние полгода возрастала трижды.



Решением главы администрации Ташкента, преданным огласке три недели спустя, на 25 процентов повышены тарифы на холодную (питьевую) воду для жителей многоквартирных домов. С 24 апреля один кубометр воды будет стоить 1050 сумов против 850 прежних. При оплате без счетчика тариф на одного человека превысил 10 тысяч сумов ($1,15). Повышение тарифов на холодную воду коснулось и частного сектора, но в меньшей степени.