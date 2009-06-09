Понеслась вода по кочкам

Решением главы администрации Ташкента, преданным огласке три недели спустя, на 25 процентов повышены тарифы на холодную (питьевую) воду для жителей многоквартирных домов. С 24 апреля один кубометр воды будет стоить 1050 сумов против 850 прежних. При оплате без счетчика тариф на одного человека превысил 10 тысяч сумов ($1,15). Повышение тарифов на холодную воду коснулось и частного сектора, но в меньшей степени.
Напомним, что стоимость потребления холодной воды за последние полгода возрастала трижды.
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