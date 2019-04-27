Имитация влияния

26 апреля на заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса Узбекистана принято постановление о созыве девятнадцатого пленарного заседания Сената 3 мая этого года в Ташкенте.
По сообщению пресс-службы верхней палаты, в повестку дня заседания включен ряд законов, направленных на «укрепление основ гражданского общества и обеспечение эффективности осуществляемых демократических реформ, выполнение задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития».
В их числе законы «О государственно-частном партнерстве», «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения», «О возобновляемых источниках энергии», «О пастбищах».
Сенаторы также утвердят законы о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Кодекс об административной ответственности, Экономический процессуальный кодекс, другие законодательные акты.
На пленарном заседании будет заслушан отчеты Кабинета Министров, Центрального банка, прокуратуры, Счетной палаты.
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