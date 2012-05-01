Как это было

Исходная сейсмичность Ташкента равна 8 баллам (по 12-балльной шкале). Наиболее ощутимым и повлекшим за собой большие разрушения оказалось землетрясение 1966 года, которое произошло в Ташкенте 26 апреля в 5 часов 22 минуты 53 секунды по местному времени.







Небольшая глубина очага привела к тому, что сила сотрясений в эпицентральной зоне была около 8 баллов, магнитуда 5,3, а зона максимальных разрушений - 10 кв.км.В результате было разрушено свыше 2 млн. кв. м. жилья, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, в том числе школ на 8 тыс. мест, 36 культурно-бытовых учреждений, 185 медицинских и 245 промышленных объектов.







Без крова осталось более 78 тыс. семей, или свыше 300 тыс. человек. Зарегистрировано 8 случаев смерти и госпитализировано около 150 человек. Пострадавший город сразу после землетрясения был снабжен палатками, медикаментами, промышленными и продовольственными товарами, строительными материалами, техникой. Со всех республик СССР прибыли строительные поезда.







26 апреля Ташкент посетила делегация правительства СССР и КПСС во главе с Генеральным секретарем ЦК Л.И Брежневым.







В городе было установлено более 15 тыс. палаток, открылось около 600 временных магазинов и предприятий общественного питания.Почти 15 тыс. семей в организованном порядке и с их согласия были переселены в другие города Узбекистана и союзные республики. Ташкентские дети отдыхали в пионерских лагерях 94 областей СССР.







По решению Совета Министров УзССР «Главташкентстрой» был преобразован в Главное управление при Совете Министров УзССР по восстановлению и строительству в Ташкенте.К началу зимы 1966 года была выполнена первостепенная задача - более 300 тыс. ташкентцев получили кров.За короткое время, немногим более 3,5 лет, была решена задача ликвидации последствий землетрясения. Выросли новые кварталы, микрорайоны, массивы, появился город-спутник (его так и называли долгое время - Спутник) Сергели.







В Ташкенте строителями союзных республик и воинами-строителями было построено более 1 млн. 800 тыс. кв.м. жилья. Восстановлены более 60 тыс. квартир, построены школы, здания культурно-бытового и административного назначения.







Вот цифры, характеризующие масштаб помощи, оказанной Ташкенту союзными республиками:





Эстония 5,6







Строители из союзных республик возвели школ на 18,2 тыс. мест, детских садов и яслей почти на 9 тыс. мест. Если до землетрясения в Ташкенте за год возводили не более 300 тыс. кв.м. жилья, а общая жилая площадь города составляла 7 млн. 935 тыс. кв.м., то к концу 1970 только строителями Ташкента было построено более 4 млн. кв.м. жилья.







Землетрясение 1966 года явилось толчком для организации в СССР специальных комплексных исследований с целью изучения глубинного строения сейсмоопасных районов и геологических причин землетрясений и возможности их предсказаний. Для проведения таких исследований на базе Центральной сейсмической станции «Ташкент» был создан Институт сейсмологии при АН УзССР.







Республика, город Построено, тыс. кв.м.Москва 230,0Ленинград 100,0Россия 334,8Белоруссия 26,6Украина 163,7Казахстан 28,3Грузия 22,8Азербайджан 35,0Литва 10,7Латвия 8,9Киргизия 11,5Таджикистан 8,0Армения 15,3Туркмения 9,0