Artel и кредиты баранами



21-27 апреля 2019 года



В воскресных номерах газет 21 апреля опубликован большой отчет УзА о завершении визита президента Южной Кореи в Узбекистан под заголовком «Почтение к наследию предков укрепит дружбу и сотрудничество наших народов».



В печати 23 апреля опубликован анонс «О предстоящем визите Президент Республики Узбекистан в Китайскую Народную республику».



В газетах 24 апреля опубликовано сообщение «О телефонном разговоре Президента Узбекистана с Президентом Казахстана». Кроме того, газеты поместили на своих страницах постановления «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка» и «О мерах по дальнейшему совершенствованию административных процедур при осуществлении внешнеэкономической деятельности».



В республиканских СМИ 25 апреля опубликованы короткое сообщение УзА под заголовком «Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Пекин», указ «О поощрении участников Второй мировой войны» и постановление «О мерах по подготовке и проведению мероприятий к Дню памяти и почестей».



26 апреля опубликованы сообщения УзА с фотоснимками «Президент Узбекистана встретился с Председателем КНР», «Рассмотрены новые направления узбекско-белорусского сотрудничества», «Встреча Президентов Узбекистана и Таджикистана», «Шавкат Мирзиёев принял директора-распорядителя Международного валютного фонда».



В субботних номерах газет опубликованы сообщения о встречах в главы государства в Пекине: «Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой парламента Китая» и «Узбекистан и ООН продолжат расширять полномасштабное сотрудничество». В этот же день напечатан большой отчет УзА о пребывании президента страны в КНР под заголовком «Один пояс, один путь»: перспективы совместного прогресса».



СМИ 27 апреля распространили «Информационное сообщение о заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан». В нем говорится о том, что принято постановление о созыве девятнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 3 мая текущего года в городе Ташкенте.



Газета «Халк сузи» 25 апреля опубликовала критический материал под заголовком «Боюсь брать кредит…». Автор приводит примеры, когда гражданам вместо кредита роздали овец на откорм. А спустя четыре месяца - забрали обратно. Оказалось, что баранов роздал местный предприниматель, которому банк и хокимият обещал выплатить за них деньги, но средства так и не поступили. «Примеров таких много. Люди теряют доверие», - пишет издание.



Газета «Народное слово» 25 апреля опубликовала материал под заголовком «У природы нет плохой погоды, если с городской гидрологией все в порядке». Автор объясняет причины многочисленных подтоплений в Ташкенте после затяжных дождей. В частности, повышается площадь заасфальтированных участков, засыпаются арыки, водосборные каналы.



Еженедельник «Оила даврасида» и издание «Ёшлар овози» опубликовали сообщения о селях, которые прошли в некоторых районах страны, и мерах по преодолению их последствий. Газеты пишут, что представители местных органов власти, национальной гвардии, общественных организаций оказали помощь пострадавшим семьям.



Обозреватель «Миллий тикланиш» 24 апреля, опираясь на интернет, представил материал под заголовком «Продолжится ли гонка вооружений?» Он приводит данные о том, что США вышли из договора об использовании ракет малой и средней дальности. Затем РФ приостановила свое участие в этом документе.



В газете «Ишонч» 25 апреля опубликован большой аналитический материал под заголовком «Ограничения: для экономики выгода или вред?» Автор рассуждает о том, что введенные пошлины не всегда служат стимулированию экономики и расширению производства. Например, продукция монополиста GM Uzbekistan (имеющая большие льготы) значительно дороже, чем в других странах. «А ведь если сделать на зарубежные, заметим, более качественные автомобили, пошлины на уровне Казахстана или Киргизии, госбюджет при их реализации будет получать значительно больше, нежели от собственной продукции. Во-вторых, GM Uzbekistan вынужден будет снижать цены, В-третьих, улучшится инвестиционный климат, в страну придут другие автокомпании», - пишет автор.



В статье говорится, что схожая ситуация наблюдается с местными производителями бытовой техники. Почему продукция Artel, которая собирается в стране и по логике должна быть дешевле, на 30-40% дороже, чем в Казахстане и Китае? - задается вопросом газета.



В газете «Хабар» пуд рубрикой «Именем закона...» опубликован материал под заголовком «Карманные адвокаты: секреты открываются, обнажается подлинный облик...». Автор начинает с того, что приводит факт, что в одном из районов один адвокат за день оказал услуги 162 гражданам. «Парадокс в том, что это государственный, так называемый, «карманный адвокат», деньги ему платят из бюджета. Он приходит и просто расписывается в уголовном деле. Это значит, что не только расхищаются государственные средства, но и то, что 162 несчастных оказались без нормальной защиты», - пишет автор. Куда смотрит палата адвокатов? Что скажет прокуратура, задается автором вопросами.

В воскресных номерах газет 21 апреля опубликован большой отчет УзА о завершении визита президента Южной Кореи в Узбекистан под заголовком «Почтение к наследию предков укрепит дружбу и сотрудничество наших народов».В печати 23 апреля опубликован анонс «О предстоящем визите Президент Республики Узбекистан в Китайскую Народную республику».В газетах 24 апреля опубликовано сообщение «О телефонном разговоре Президента Узбекистана с Президентом Казахстана». Кроме того, газеты поместили на своих страницах постановления «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка» и «О мерах по дальнейшему совершенствованию административных процедур при осуществлении внешнеэкономической деятельности».В республиканских СМИ 25 апреля опубликованы короткое сообщение УзА под заголовком «Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Пекин», указ «О поощрении участников Второй мировой войны» и постановление «О мерах по подготовке и проведению мероприятий к Дню памяти и почестей».26 апреля опубликованы сообщения УзА с фотоснимками «Президент Узбекистана встретился с Председателем КНР», «Рассмотрены новые направления узбекско-белорусского сотрудничества», «Встреча Президентов Узбекистана и Таджикистана», «Шавкат Мирзиёев принял директора-распорядителя Международного валютного фонда».В субботних номерах газет опубликованы сообщения о встречах в главы государства в Пекине: «Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой парламента Китая» и «Узбекистан и ООН продолжат расширять полномасштабное сотрудничество». В этот же день напечатан большой отчет УзА о пребывании президента страны в КНР под заголовком «Один пояс, один путь»: перспективы совместного прогресса».СМИ 27 апреля распространили «Информационное сообщение о заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан». В нем говорится о том, что принято постановление о созыве девятнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 3 мая текущего года в городе Ташкенте.Газета «Халк сузи» 25 апреля опубликовала критический материал под заголовком «Боюсь брать кредит…». Автор приводит примеры, когда гражданам вместо кредита роздали овец на откорм. А спустя четыре месяца - забрали обратно. Оказалось, что баранов роздал местный предприниматель, которому банк и хокимият обещал выплатить за них деньги, но средства так и не поступили. «Примеров таких много. Люди теряют доверие», - пишет издание.Газета «Народное слово» 25 апреля опубликовала материал под заголовком «У природы нет плохой погоды, если с городской гидрологией все в порядке». Автор объясняет причины многочисленных подтоплений в Ташкенте после затяжных дождей. В частности, повышается площадь заасфальтированных участков, засыпаются арыки, водосборные каналы.Еженедельник «Оила даврасида» и издание «Ёшлар овози» опубликовали сообщения о селях, которые прошли в некоторых районах страны, и мерах по преодолению их последствий. Газеты пишут, что представители местных органов власти, национальной гвардии, общественных организаций оказали помощь пострадавшим семьям.Обозреватель «Миллий тикланиш» 24 апреля, опираясь на интернет, представил материал под заголовком «Продолжится ли гонка вооружений?» Он приводит данные о том, что США вышли из договора об использовании ракет малой и средней дальности. Затем РФ приостановила свое участие в этом документе.В газете «Ишонч» 25 апреля опубликован большой аналитический материал под заголовком «Ограничения: для экономики выгода или вред?» Автор рассуждает о том, что введенные пошлины не всегда служат стимулированию экономики и расширению производства. Например, продукция монополиста GM Uzbekistan (имеющая большие льготы) значительно дороже, чем в других странах. «А ведь если сделать на зарубежные, заметим, более качественные автомобили, пошлины на уровне Казахстана или Киргизии, госбюджет при их реализации будет получать значительно больше, нежели от собственной продукции. Во-вторых, GM Uzbekistan вынужден будет снижать цены, В-третьих, улучшится инвестиционный климат, в страну придут другие автокомпании», - пишет автор.В статье говорится, что схожая ситуация наблюдается с местными производителями бытовой техники. Почему продукция Artel, которая собирается в стране и по логике должна быть дешевле, на 30-40% дороже, чем в Казахстане и Китае? - задается вопросом газета.